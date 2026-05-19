Φανερά ενοχλημένος παρουσιάζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, μετά και από την απόφαση της ηγεσίας της Αστυνομίας να προχωρήσει σε νέα αλλαγή του ωραρίου των αστυνομικών, αυτή τη φορά των μελών που υπηρετούν στους Ουλαμούς Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ).

Είναι η δεύτερη φορά φέτος που αποφασίζεται αλλαγή ωραρίων στην Αστυνομία και, σύμφωνα έγκυρες πληροφορίες του philenews, ο αρμόδιος υπουργός το πληροφορείται από τα ΜΜΕ. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Γενάρη η απόφαση για αλλαγή του συστήματος βάρδιας, η οποία προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των αστυνομικών και των συντεχνιών τους, ενώ αρκετοί μεμονωμένα καθώς και η Ισότητα, προσέφυγαν στο Διοικητικό Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Αρχηγού Αστυνομίας.

Τώρα, στη βάση της οδηγίας που στάλθηκε εκ μέρους του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, όσα στελέχη του ΟΠΕ εργάζονται σε 12ωρη βάση με ωράρια 12Χ36, 12Χ24 και 12Χ48 θα εργάζονται ένα 11ωρο σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας, όπως ήταν και η απόφαση του περασμένου Γενάρη για άλλους 1.000 περίπου ένστολους.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και πάλι δεν είχε καμία ενημέρωση για την πρόθεση της ηγεσίας της Αστυνομίας να επεκτείνει το νέο καθεστώς ωραρίου και στα ΟΠΕ, ούτε είχε προηγηθεί σχετική διαβούλευση για ένα ζήτημα το οποίο θεωρείται ότι δεν έχει μόνο υπηρεσιακή διάσταση, αλλά και σαφείς επιχειρησιακές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Όπως αναφέρουν συναφείς πληροφορίες, ο κ. Φυτιρής θεωρεί πως αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας κρίσιμων αστυνομικών μονάδων, όπως το ΟΠΕ, έπρεπε να τυγχάνουν ενημέρωσης και αξιολόγησης σε πολιτικό επίπεδο, ιδιαίτερα όταν αγγίζουν θέματα πρόληψης εγκλήματος, αστυνόμευσης στις γειτονιές και αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Το ζήτημα δεν αναμένεται να αφεθεί να περάσει στα ψιλά, αφού εκτιμάται ότι θα τεθεί άμεσα από τον υπουργό Δικαιοσύνης προς την ηγεσία της Αστυνομίας, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της απόφασης και να αποφασιστεί ο περαιτέρω χειρισμός του θέματος.

Πάντως, από πλευράς αρμόδιου υπουργείου διαμηνύεται ότι αποφάσεις τέτοιας βαρύτητας δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς να υπάρχει ενημέρωση και συνεννόηση και χωρίς να συνεκτιμώνται πλήρως οι επιπτώσεις στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Έντονη δυσαρέσκεια ΣΑΚ

Ο ΣΑΚ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του με την μονομερή εκ νέου απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας, να διαφοροποίησει το ωράριο εργασίας των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος (Ο.Π.Ε.), με άμεση ισχύ χωρίς διαβούλευση με τον άμεσα θεσμοθετημένο Σύνδεσμο.

Η Ολομέλεια του Συνδέσμου θα συνέλθει άμεσα για εξέταση του θέματος για λήψη αποφάσεων.