Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της συντεχνίας Ισότητα, με αφορμή την πειθαρχική έρευνα σε βάρος μέλους της και την εφαρμογή πρωτοκόλλων στις φυλακές. Η συντεχνία έχει ήδη εξαγγείλει για την ερχόμενη Παρασκευή 24ωρη απεργία έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διαμαρτυρόμενη για τον υπερπληθυσμό, την υποστελέχωση και τα ναρκωτικά. Ωστόσο, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκτιμούν ότι η αντίδρασή τους αφορά στην πειθαρχική που ανοίχθηκε για τον αντιπρόεδρο του Κλάδου της Ισότητας, αλλά και την εφαρμογή πρωτοκόλλων στις φυλακές. Ο υπουργός Κώστας Φυτιρής στην ουσία και υπό αυτές τις συνθήκες φαίνεται να μην επιθυμεί να έχει συνάντηση με τη συντεχνία, διαμηνύοντας ότι στους λίγους μήνες που βρίσκεται στη θέση του έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το Τμήμα Φυλακών.

Η κύρια απόφαση αφορά στη δημιουργία εντελώς νέων φυλακών στον Μαθιάτη που θα επιλύσει το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, ενώ προώθησε την πρόσληψη 90 νέων δεσμοφυλάκων και ήδη η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως επισημαίνεται από άτομα που γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στις φυλακές, είναι οι ίδιες οι συντεχνίες που ζήτησαν ξεκάθαρα πρωτόκολλα ενεργειών στις φυλακές, λέγοντας ότι το προσωπικό δεν είναι κατοχυρωμένο και λειτουργεί χωρίς διαδικασίες. Τώρα που η διεύθυνση ετοίμασε πρωτόκολλα ζήτησαν την απόσυρσή τους και όταν τους ζητήθηκε να υποβάλουν εισηγήσεις δεν το έπραξαν.

Όσον αφορά στην πειθαρχική διαδικασία σε βάρος συνδικαλιστικού στελέχους της Ισότητας, αυτή δεν άρχισε επειδή είναι συνδικαλιστής, αλλά επειδή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν αρμοδίως, υπήρχαν συνεχείς απουσίες, δύο φορές την εβδομάδα, με επίκληση «συνδικαλιστικών λόγων», παρότι εξηγήθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν συνάδει με το ισχύον πλαίσιο. Προς τούτο, έγινε επίκληση στην εγκύκλιο της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία, οι συνδικαλιστικές διευκολύνσεις παραχωρούνται για συγκεκριμένες δραστηριότητες και κατόπιν συνεννόησης με τους προϊσταμένους, όχι ανεξέλεγκτα και χωρίς διαδικασία.

Από πλευράς του αρμόδιου τμήματος, εγείρεται και το τεράστιο πρόβλημα των αδειών ασθενείας του προσωπικού, όπως αυτό εγείρεται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μερίδα δεσμοφυλάκων που δηλώνει 100 και 200 ημέρες ασθενείας τον χρόνο. Επίσης, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου κάποιοι δήλωναν άδεια ασθενείας για δύο ή τρεις ημέρες και αμέσως μετά δήλωναν διαθέσιμοι για υπερωριακή εργασία, ώστε να λαμβάνουν επιπρόσθετο εισόδημα. Γι’ αυτό και η απόφαση που λήφθηκε αναφέρει ότι όταν κάποιος δηλώνει ασθενής, πρώτα να αναρρώνει πλήρως και μετά να επιστρέφει, τόσο στα κανονικά του καθήκοντα, όσο και στις υπερωρίες.

Όσον αφορά στα ναρκωτικά και τα κινητά, προβάλλεται το επιχείρημα εκ μέρους της διοίκησης, ότι τους τελευταίους μήνες αυξήθηκαν οι εξονυχιστικοί έλεγχοι και εντοπίστηκαν δεκάδες κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικά και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα. Επίσης, έχει γίνει η εγκατάσταση anti-drone system, το οποίο ήδη εντόπισε drones μέσω των οποίων επιχειρείτο μεταφορά κινητών και ναρκωτικών. Τέλος, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία για πρόσληψη νέου διευθυντή φυλακών.

Στο μεταξύ, άλλα τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μικροποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε έρευνες που διενεργήθηκαν χθες τα ξημερώματα σε πτέρυγα των Κεντρικών Φυλακών. Συγκεκριμένα, στην πτέρυγα 8Α μετά από έρευνες των μελών του προσωπικού των φυλακών, εντοπίστηκαν σε διάφορα κελιά κρατουμένων, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν και θα δοθούν στην Αστυνομία για να εξεταστούν δικανικά ώστε να φανεί με ποιους επικοινωνούσαν οι κρατούμενοι. Τα ναρκωτικά παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ για εξετάσεις, ενώ οι φυλακές διενεργούν έρευνες για να φανεί ο τρόπος με τον οποίο μπήκαν τα κινητά και οι ουσίες εντός της κλειστής φυλακής. Σημειώνεται ότι σε άλλη πτέρυγα είχαν διενεργηθεί τα ξημερώματα έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό κινητών τηλεφώνων χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να εντοπιστεί οτιδήποτε.