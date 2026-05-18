Καταγγελία προς την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, για φερόμενο «σύστημα αντιποίνων και παρενόχλησης» εις βάρος εκλεγμένου συνδικαλιστικού στελέχους στις Κεντρικές Φυλακές απέστειλε η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, ζητώντας την άμεση παρέμβασή της και τη διεξαγωγή έρευνας δυνάμει του άρθρου 13(2) του περί Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και Παρενόχλησης στον Χώρο Εργασίας Νόμου του 2025.

Στην πολυσέλιδη επιστολή της προς την Επίτροπο, η Συντεχνία υποστηρίζει ότι ο Αντιπρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, Εκπρόσωπος Τύπου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, Γεώργιος Μαλτέζος, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «συντονισμένη προσπάθεια φίμωσης της συνδικαλιστικής φωνής και άσκησης αντιποίνων», μετά από δημόσιες παρεμβάσεις του για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Κεντρικών Φυλακών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ενέργειες εις βάρος του κ. Μαλτέζου ξεκίνησαν μετά τον Δεκέμβριο του 2025, όταν, ως εκπρόσωπος της Συντεχνίας, προχώρησε δημόσια σε αναφορές για υπερπληθυσμό, υποστελέχωση και διακίνηση ναρκωτικών εντός των Φυλακών.

Η Συντεχνία αναφέρει ότι τον Φεβρουάριο του 2026 ο κ. Μαλτέζος μετακινήθηκε αιφνιδίως από το σύστημα βάρδιας σε θέση γραφείου στο Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, υπό την εποπτεία, όπως σημειώνει, του Προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ στις Φυλακές. Κατά την ΙΣΟΤΗΤΑ, η μετακίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπεί από την καθημερινή επαφή με τους συναδέλφους του και να περιοριστεί ουσιαστικά η συνδικαλιστική του δράση.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε σειρά επιστολών της Ανώτερης Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών, με ημερομηνίες 2 Μαρτίου, 8 Απριλίου και 14 Απριλίου 2026, οι οποίες, σύμφωνα με τη Συντεχνία, αφορούσαν την άσκηση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων και την απουσία του από την εργασία για συνδικαλιστικούς λόγους.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι η Διεύθυνση επιχείρησε να διαχωρίσει «συγκεκριμένες συνδικαλιστικές δραστηριότητες» από τη γενικότερη συνδικαλιστική δράση, αρνούμενη, όπως αναφέρει, πάγια συνδικαλιστική διευκόλυνση στον εκλεγμένο εκπρόσωπο. Η θέση αυτή, προσθέτει, παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και νομοθεσίες που κατοχυρώνουν τη συνδικαλιστική ελευθερία και την προστασία των εκπροσώπων εργαζομένων.

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι στις 4 Μαΐου 2026 ο κ. Μαλτέζος κλήθηκε σε πειθαρχική εξήγηση για συνδικαλιστική ανακοίνωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ δύο ημέρες αργότερα καταγγέλλονται περιστατικά λεκτικής παρενόχλησης και δημόσιων χαρακτηρισμών εις βάρος συνδικαλιστών της οργάνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη χρονική σύμπτωση μεταξύ της επίσημης καταγγελίας που υπέβαλε η Συντεχνία στις 7 Μαΐου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και του διορισμού, στις 8 Μαΐου, ερευνώσας λειτουργού για πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του κ. Μαλτέζου. Η Συντεχνία υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά «σοβαρή ένδειξη εκδικητικού κινήτρου».

Παράλληλα, η ΙΣΟΤΗΤΑ κάνει λόγο για ευρύτερη «συστημική διάκριση» εις βάρος της, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται η αποδυνάμωση ανεξάρτητων συνδικαλιστικών φωνών στις Κεντρικές Φυλακές προς όφελος άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Στην επιστολή γίνεται εκτενής επίκληση συνταγματικών διατάξεων, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διεθνών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης και της ελευθερίας έκφρασης.

Η Συντεχνία ζητεί από την Επίτροπο Διοικήσεως να προχωρήσει σε άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και, μέχρι την ολοκλήρωσή της, να εισηγηθεί την αναστολή οποιασδήποτε περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος του κ. Μαλτέζου, υποστηρίζοντας ότι η συνέχισή της «θα συνιστά ανεπανόρθωτη βλάβη και επιδείνωση της παρανομίας».

Παράλληλα, επικαλείται πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, σύμφωνα με τις οποίες «δεν μπορούν να ληφθούν εκδικητικά μέτρα εναντίον παραπονούμενου επειδή υπέβαλε παράπονο».

ΚΥΠΕ