Στην εποχή μας, όπου οι κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις γίνονται ολοένα και πιο έντονες, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη στήριξη των ευάλωτων συνανθρώπων μας και την προώθηση της αλληλεγγύης στην κυπριακή κοινωνία. Μέσα από πολυεπίπεδη δράση, ο Οργανισμός ανταποκρίνεται καθημερινά στις ανάγκες ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια. Σε συνέντευξή του στον «Φ», ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Μάριος Αργυρού, μιλά για το έργο, τις προκλήσεις και τη σημασία της συλλογικής προσφοράς, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ανθρωπιάς και ενεργής συμμετοχής.

-Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και ποιες είναι οι βασικότερες ανάγκες που εντοπίζετε στην κυπριακή κοινωνία;

-Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.) διανύει φέτος το 76ο έτος παρουσίας του στην Κύπρο και αποτελεί τον μεγαλύτερο ανθρωπιστικό οργανισμό της χώρας, με διαχρονική παρουσία και ουσιαστική προσφορά στην κυπριακή κοινωνία. Την ίδια στιγμή, ο Κ.Ε.Σ. αποτελεί επικουρικό Σώμα των δημόσιων αρχών σε ανθρωπιστικά θέματα.

Ως μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, λειτουργεί με βάση της επτά θεμελιώδεις αρχές: Ανθρωπισμός, Αμεροληψία, Ουδετερότητα, Ανεξαρτησία, Εθελοντική Υπηρεσία, Ενότητα και Διεθνής Χαρακτήρας. Στον πυρήνα της αποστολής μας βρίσκεται η συμβολή της δράσης μας στην πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, χωρίς καμία διάκριση.

Στις μέρες μας οι ανάγκες που αντιμετωπίζουν συνάνθρωποί μας αυξάνονται ολοένα και περισσότερο σε πολλαπλά επίπεδα. Πολλές οικογένειες αλλά και μονήρεις συνάνθρωποί μας δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, ενώ παράλληλα υπάρχουν συμπολίτες μας που χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη, φροντίδα ή και καθοδήγηση προκειμένου να μπορέσουν να αυτονομηθούν μετά τη δική μας υποστήριξη, και να πορευτούν στη ζωή τους. Ο ρόλος μας είναι να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ευαισθησία και πρακτικές λύσεις.

-Με ποιους τρόπους στηρίζετε καθημερινά τις ευάλωτες ομάδες και πόσο σημαντική είναι η παροχή βασικών αγαθών;

-Η στήριξη που προσφέρει ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός είναι καθημερινή σε πολλαπλά επίπεδα. Περιλαμβάνει διανομή τροφίμων, ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης, παροχή μαγειρεμένου φαγητού, πρόγευμα σε μαθητές, καθώς και πακέτα αγάπης σε γιορτινές περιόδους. Την ίδια στιγμή, στηρίζουμε οικογένειες, ηλικιωμένους, μονήρη άτομα, μετανάστες και συνανθρώπους μας που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, προσφέροντας υλική αλλά και ψυχοκοινωνική στήριξη.

Οι ανάγκες παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες καθώς ένα μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να παραμένει εκτεθειμένη στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Γι’ αυτό και ο δικός μας στόχος δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη βασικών αναγκών αλλά στοχεύει και στην ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενών μας καθώς και στην ενίσχυση της αυτονομίας, της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής ένταξης. Μέλημά μας είναι να στεκόμαστε δίπλα στον άνθρωπο όχι μόνο για να καλύψουμε μια άμεση ανάγκη, αλλά για να συμβάλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του και στη δυνατότητά του να επανενταχθεί ενεργά στην κοινωνία.

-Ποια είναι η σημασία της ψυχοκοινωνικής στήριξης και πώς ανταποκρίνεστε σε αυτόν τον τομέα;

-Η ψυχοκοινωνική στήριξη, μέσα από τις αλλεπάλληλες ανθρωπιστικές κρίσεις που βιώνει ο τόπος μας τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύεται ως έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς της ανθρωπιστικής δράσης. Οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες έχουν εντείνει το άγχος, την ανασφάλεια και την απομόνωση και επηρεάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ανταποκρίνεται μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες και εκπαιδευμένους εθελοντές, προσφέροντας στήριξη με ενσυναίσθηση και σεβασμό. Παράλληλα, μέσα από δράσεις αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών, συμβάλλει στην επανασύνδεση ανθρώπων που έχουν απομακρυνθεί λόγω κρίσεων ή άλλων συνθηκών, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής.

-Ποιος είναι ο ρόλος των ομάδων Πρώτων Βοηθειών και των νέων πρωτοβουλιών, όπως οι μοτοσικλετιστές Πρώτων Βοηθών;

-Οι ομάδες Πρώτων Βοηθειών και Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών, συνιστούν κεντρικό άξονα της άμεσης ανταπόκρισης του Κ.Ε.Σ., παρέχοντας υγειονομική και ψυχοκοινωνική κάλυψη σε περιπτώσεις κρίσεων, έκτακτων αναγκών, αλλά και σε μεγάλες διοργανώσεις με αυξημένη προσέλευση κοινού. Η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορούν να παρέμβουν άμεσα, με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και ανθρωπιά. Η πρόσφατη εκπαίδευση της πρώτης ομάδας μοτοσικλετιστών αποτελεί μια πρωτοβουλία που ενισχύει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη ή υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σε ένα περιστατικό, ο χρόνος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και η δυνατότητα ταχύτερης προσέγγισης επιτρέπει πιο άμεση βοήθεια και καλύτερη διαχείριση της κατάστασης πάντα με ασφάλεια και τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

-Πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός και η επαφή με τα σχολεία για το έργο σας;

-Οι εθελοντές/ εθελόντριες είναι η καρδιά και η κινητήριος δύναμη του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Είναι οι άνθρωποι που μετουσιώνουν καθημερινά την αλληλεγγύη και την προσφορά σε πράξη. Ο Οργανισμός διαθέτει έξι κλάδους σε όλες τις επαρχίες, καθώς και το Τμήμα Νέων, όπου δραστηριοποιούνται νεαροί εθελοντές με ενθουσιασμό, ευαισθησία και διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Η επαφή με τα σχολεία είναι καθοριστικής σημασίας, αφού μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και εκστρατείες για κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα επίκαιρα θέματα οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τις αρχές και τις αξίες του Ερυθρού Σταυρού. Μαθαίνουν τι σημαίνει εθελοντισμός, κοινωνική ευθύνη, ενσυναίσθηση και ενεργός συμμετοχή. Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε μια νέα γενιά πολιτών που θα στηρίζει ενεργά την κοινωνία.

-Τι σημαίνει ο Παγκύπριος Έρανος για τον οργανισμό και πώς συμβάλλει στη συνέχιση του έργου σας;

-Ο Παγκύπριος Έρανος είναι ένας θεσμός με ιδιαίτερη σημασία για τον Κ.Ε.Σ. Πραγματοποιείται κάθε Μάιο στο πλαίσιο της 8ης Μαΐου, Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και αποτελεί μια συλλογική έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης. Φέτος, ο έρανος άρχισε από τις 5 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Μαΐου υπενθυμίζοντας ότι η ανθρωπιστική δράση χρειάζεται τη συμμετοχή όλων. Η επιτυχία του Παγκύπριου Εράνου διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού και τη συνέχιση του πολυσχιδούς κοινωνικού και ανθρωπιστικού του έργου. Κάθε εισφορά, μικρή ή μεγάλη, μετατρέπεται σε τρόφιμα, φροντίδα, εκπαίδευση, στήριξη και άμεση βοήθεια προς ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Μέσα από την πολύτιμη στήριξη της allwyn, εδώ και 9 χρόνια ο Κ.Ε.Σ. προσέφερε 12.949 θεραπείες σε παιδιά, παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια σε είδος για 108.371 άτομα και ευαισθητοποίησε 12.275 παιδιά και νέους με βιωματικά εργαστήρια και παρεμβάσεις.