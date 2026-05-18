Πρόσφατα, σε επίσημες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Χακάν Φιντάν, ανέφερε ότι η Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, ως στρατιωτικοί σχηματισμοί και ως συμμαχία εχθρική, περικυκλώνουν την Τουρκία και έτσι απειλείται ο Ισλαμικός κόσμος. Ουδέν αναληθέστερον κ. Χακάν Φιντάν.

Η Τουρκία μας έχει περικυκλώσει και με συνεχείς δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, μας κατηγορεί ότι θα τους επιτεθούμε, ενώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Αυτή, με την στρατηγική της, που απορρέει από τον τουρκικό ιερό όρκο που έδωσαν το 1920, για την ανασύσταση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, μετά την πτώση της, ως αποτέλεσμα του Α’ παγκοσμίου πολέμου, συνεχίζει για χρόνια την πολεμική ρητορική και θέλει να μας επιτεθεί.

Δια του λόγου το αληθές, αποτυπώνω στον χάρτη, σύμφωνα με τουρκικές επίσημες πηγές, σε ποιες χώρες διατηρούν στρατιωτικές βάσεις και συνεργασίες. Εάν ακολουθήσουμε στον χάρτη την κόκκινη γραμμή που αρχίζει από το Μάλι (Αφρική) και συνεχίζει Λιβύη-Σομαλία-Κατάρ-Ιράκ-Λίβανο (Χεζμπολλάχ)-Συρία-Αζερμπαϊτζάν-Τουρκία-Κόσσοβο-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Αλβανία, διαπιστώνουμε ότι και οι 12 χώρες είναι μουσουλμανικές.

Τώρα εάν ακολουθήσουμε στον χάρτη την μπλε γραμμή, που σχηματίζει το τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, φαίνεται ξεκάθαρα ποιος περικυκλώνει ποιόν. Ο σκοπός της Τουρκίας είναι να αναδείξει ότι η συμμαχία αυτή (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ) είναι εχθρική προς το Ισλάμ και τον Αραβικό κόσμο και να στρέψει όλο τον Μουσουλμανικό κόσμο εναντίον της.

Γιατί όμως ενεργοποιεί το Μουσουλμανικό στοιχείο, αφού η ίδια αισθάνεται ότι απειλείται; Διότι για αρκετά χρόνια θέλει να γίνει η προστάτιδα χώρα και ηγέτιδα των Μουσουλμάνων όλου του κόσμου. Εκτός αυτού, η αντίδραση της Τουρκίας, μεταξύ και άλλων, έχει σχέση και με τις κινήσεις στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα των υπερδυνάμεων του 21ου αιώνα, οι οποίες για τους δικούς τους λόγους, αποκλείουν την Τουρκία από τους στρατηγικούς-γεωπολιτικούς-οικονομικούς τους σχεδιασμούς, που αφορούν τους εμπορικούς δρόμους και την ενέργεια, για την αναδιοργάνωση-αναδιάταξη του νέου παγκόσμιου γεωπολιτικού σκηνικού, που αναδιαμορφώνεται συνεχώς.

Οι τελευταίες συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ, Ισραήλ-Λίβανος (Χεζμπολλάχ), Ισραήλ-Γάζα (Χαμάς), εκτός από την πολιτισμική σύγκρουση Χριστιανισμού-Μουσουλμανισμού, δεν είναι καθόλου άσχετες με την ασφάλεια του διαδρόμου Indian-Middle East Corridor (IMEC), ο οποίος είναι ο εμπορικός δρόμος της δύσης, που επιθυμεί η Αμερική, ώστε όταν θα λάβει σάρκα και οστά, να μην κινδυνεύει από οποιεσδήποτε απειλές.

Η διαδρομή Ινδία-Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα-Σαουδική Αραβία-Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα-Ε.Ε., είναι ο εμπορικός διάδρομος της δύσης, σε αντιδιαστολή με τον βόρειο εμπορικό δρόμο της Κίνας (δρόμος του Μεταξιού), ο οποίος είναι ο μεγάλος οικονομικός ανταγωνιστής των ΗΠΑ, με διαδρομή Κίνα-Ιράν-Τουρκία προς Βαλτικές χώρες (Λιθουανία-Λετονία-Εσθονία). Η Κίνα θέλει και την Ε.Ε., αλλά το θεωρώ απίθανο, λόγω του ότι δεν θα το επιτρέψει ο μεγάλος οικονομικός ανταγωνιστής της, που είναι οι ΗΠΑ.

Η προετοιμασία για την ασφαλή διαδρομή του εμπορικού διαδρόμου ΙMEC, διασφαλίζεται από τον καιρό της ειρήνης, κατά διαστήματα, από τις συνεχείς ναυτικές ασκήσεις όλων των εμπλεκομένων χωρών, στον άξονα του διαδρόμου Μεσογείου και Ινδικού ωκεανού. Επίσης και από μεγάλες αεροπορικές ασκήσεις, που γίνονται κατά ομάδες χωρών που εμπλέκονται και θα συμμετέχουν στην επιτήρηση-ασφάλεια του ΙMEC, με εξέχουσα την μεγάλη αεροπορική άσκηση Ηνίοχος, που λαμβάνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα.

Οι συνέργειες αυτές των πολεμικών αεροποριών και η αντιμετώπιση διαφόρων σεναρίων, αντικατοπτρίζει αυτόν τον μελλοντικό σχεδιασμό για τον IMEC, ώστε να εξαφανίσει οποιαδήποτε απειλή για την υλοποίηση του, στον οποίο, στη συνέχεια, σε αυτόν τον εμπορικό διάδρομο, θα ενσωματωθεί και ο East Med (φυσικό αέριο) και η ηλεκτρική διασύνδεση. Σκεφτείτε ένα εμπορικό διάδρομο, στον οποίο η κίνηση των αγαθών θα είναι αμφίδρομη από την Ε.Ε.-Ινδία και αντίστροφα, περίπου σε 2,5 δισ. ανθρώπους, δηλαδή μια οικονομία του πληθυσμού μεταξύ του 25%-30% του πλανήτη.

Επομένως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκία έχει περικυκλώσει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, λόγω της επεκτατικής της πολιτικής και παράλληλα, επειδή η Μεσόγειος έχει τεράστιο πλούτο, που ανήκει στις ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Λιβάνου, είναι πολύ ορθή η στρατηγική κίνηση της συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ+1 (Αμερική), γιατί η Αμερική, ως υπερδύναμη και ως επικεφαλής αυτής της συμμαχίας, θα διασφαλίσει τα τεράστια παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα της και παράλληλα τα συμφέροντα των κρατών στα οποία ανήκουν οι ΑΟΖ, βάσει του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας.

Αυτό που ενοχλεί ουσιαστικά την Τουρκία, είναι ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι εκτός της εξίσωσης των υπερδυνάμεων, που χαράσσουν το μέλλον της ανθρωπότητας, στις παραμέτρους που αφορούν την γεωπολιτική, στρατηγική και οικονομική, μελλοντική πορεία τους. Η επίσκεψη του κ. Ερντογάν στις ΗΠΑ και η αναφορά στον πρόεδρο Τραμπ ότι η Τουρκία δεν πρέπει να λείπει από την εξίσωση της Μεσογείου (φυσικό αέριο κ.λπ.) είναι διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι η Τουρκία είναι εκτός της εξίσωσης. Στην στρατηγική αυτή των ΗΠΑ για τον IMEC, δεν παίζουν ρόλο οι φιλίες (Τραμπ-Ερντογάν), αλλά τα στρατηγικά-οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ, που έχουν μεγάλη σημασία, διότι επαναπροσδιορίζουν στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα του 21ου αιώνα την θέση τους, ως υπερδύναμη.

*Ταξχος (Π.Α.) ε.α.