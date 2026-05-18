Άλλα τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μικροποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε έρευνες που διενεργήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε πτέρυγα των Κεντρικών Φυλακών.

Συγκεκριμένα, στην πτέρυγα 8Α μετά από έρευνες των μελών του προσωπικού των φυλακών, εντοπίστηκαν σε διάφορα κελιά κρατουμένων, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν και θα δοθούν στην Αστυνομία για να εξεταστούν δικανικά ώστε να φανεί με ποιους επικοινωνούσαν οι κρατούμενοι.

Τα ναρκωτικά παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ για εξετάσεις, ενώ οι φυλακές διενεργούν έρευνες για να φανεί ο τρόπος με τον οποίο μπήκαν τα κινητά και οι ουσίες εντός της κλειστής φυλακής. Σημειώνεται ότι σε άλλη πτέρυγα είχαν διενεργηθεί τα ξημερώματα έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό κινητών τηλεφώνων χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να εντοπιστεί οτιδήποτε.

Η εισαγωγή κινητών τηλεφώνων και ναρκωτικών στις φυλακές είναι το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα που αντιμετωπίζει η διεύθυνση λόγω και της μεγάλης ζήτησης που υπάρχει από κρατούμενους οι οποίοι επιδιώκουν τις επαφές με συνεργάτες τους εκτός φυλακών. Γι’ αυτό και η αγορά κινητού από κρατούμενους μέσω άλλων κρατουμένων κοστίζει χιλιάδες ευρώ.

Παρά την εγκατάσταση και λειτουργία στις Κεντρικές Φυλακές, συστήματος αναγνώρισης του σήματος που εκπέμπει ένα κινητό, εντούτοις, η εισαγωγή κινητών συνεχίζεται λόγω της ζήτησης κυρίως από εγκληματικά στοιχεία. Επίσης, από τον περασμένο Δεκέμβριο έχει ποινικοποιηθεί η εισαγωγή και κατοχή κινητού εντός φυλακών από κρατούμενους, επισκέπτες και μέλη του προσωπικού των φυλακών.

Παράλληλα, πρόσφατα έχει εγκατασταθεί σύστημα εντοπισμού drone ώστε σε περίπτωση που επιχειρηθεί να ριφθούν εντός του χώρου των φυλακών είτε κινητά είτε ναρκωτικά είτε οτιδήποτε άλλο, να εντοπιστούν και το μηχάνημα να ακινητοποιηθεί. Πρόσφατα, πακέτο χαρτομάντηλων που περιείχε τέσσερα κινητά και ναρκωτικά το οποίο ρίφθηκε από ντρόουν, εντοπίστηκε από δεσμοφύλακες και κατασχέθηκε, ενώ έγινε και μια σύλληψη υπόπτου, λόγω του στίγματος που εξέπεμπε το μη επανδρωμένο όχημα.