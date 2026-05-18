Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον αυτοκινητοδρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού παρά την έξοδο Νήσου, με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Η τροχαία κίνηση διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση τη Λεμεσό.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.