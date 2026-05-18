Τουλάχιστον 25 δισ. δολάρια έχει ήδη κοστίσει σε εταιρείες παγκοσμίως ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, με τον λογαριασμό να συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Ανασκόπηση εταιρικών ανακοινώσεων από την έναρξη της σύγκρουσης, από εισηγμένες εταιρείες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, καταγράφει τις ευρύτερες επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες τιμές ενέργειας, διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και κλειστές εμπορικές οδούς, λόγω του ασφυκτικού κλοιού του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τουλάχιστον 279 εταιρείες έχουν αναφέρει τον πόλεμο ως λόγο για τη λήψη αμυντικών μέτρων με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν αυξήσεις τιμών και μείωση της παραγωγής.

Άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει μερίσματα ή επαναγορές μετοχών, έχουν προχωρήσει σε αναστολή εργασίας προσωπικού, έχουν επιβάλει επιβαρύνσεις καυσίμων ή έχουν ζητήσει έκτακτη κρατική βοήθεια.

Η αναταραχή, η οποία έρχεται μετά την πανδημία COVID-19 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, περιορίζει τις προσδοκίες για το υπόλοιπο του έτους, καθώς υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Αυτό το επίπεδο μείωσης της βιομηχανίας είναι παρόμοιο με αυτό που έχουμε παρατηρήσει κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και ακόμη υψηλότερο από ό,τι σε άλλες περιόδους ύφεσης», δήλωσε στους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της Whirlpool, Marc Bitzer.

Η Whirlpool υποβάθμισε στο μισό τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και ανέστειλε την καταβολή μερίσματος στους μετόχους της.

Καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται, τα έσοδα αναμένεται να μειωθούν και τα πάγια έξοδα θα καταστούν δυσκολότερο να απορροφηθούν, σύμφωνα με αναλυτές. Η εξέλιξη αυτή απειλεί τα περιθώρια κέρδους στο δεύτερο τρίμηνο και στη συνέχεια.

Οι συνεχείς αυξήσεις τιμών είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, πλήττοντας περαιτέρω την ήδη εύθραυστη καταναλωτική εμπιστοσύνη.

«Οι καταναλωτές διστάζουν να αντικαταστήσουν προϊόντα και μάλλον να τα επισκευάσουν», είπε ο Bitzer.

Σχεδόν 40 εταιρείες στους κλάδους της βιομηχανίας, των χημικών και των υλικών δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τις τιμές, λόγω της έκθεσής τους στην προμήθεια πετροχημικών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.

Ο οικονομικός διευθυντής της Newell Brands, Mark Erceg, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι κάθε αύξηση 5 δολαρίων στην τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι προσθέτει περίπου 5 εκατ. δολάρια σε κόστος.

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής ελαστικών Continental αναμένει πλήγμα τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ από το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου καθιστά ακριβότερες τις πρώτες ύλες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Continental, Roland Welzbacher, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες μέχρι να επηρεαστούν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

«Πιθανότατα θα μας χτυπήσει αργά στο δεύτερο τρίμηνο και στη συνέχεια θα εκδηλωθεί πλήρως στο δεύτερο εξάμηνο», είπε.

