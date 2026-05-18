Σε χαμηλό δύο εβδομάδων υποχώρησε το Bitcoin, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί τους επενδυτές σε περιορισμό της έκθεσής τους σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχωρούσε έως και 2,2% τη Δευτέρα, φθάνοντας τα 76.551 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Μαΐου, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών του. Λίγο αργότερα διαπραγματευόταν κοντά στα 76.800 δολάρια.

Πιέσεις καταγράφηκαν και σε άλλα μεγάλα cryptoassets, όπως το Ether και το Solana, καθώς η αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων επηρεάζεται από την επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος.

Η πτώση συνοδεύτηκε από μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά παραγώγων. Σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, μέσα σε μόλις 15 λεπτά κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών εκκαθαρίστηκαν bullish θέσεις σχεδόν 500 εκατ. δολαρίων.

Στο τελευταίο 24ωρο, οι συνολικές ρευστοποιήσεις long θέσεων ξεπέρασαν τα 590 εκατ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας την ένταση των πιέσεων στην αγορά crypto.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει υπό πίεση τις τελευταίες ημέρες, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν επηρεάζει συνολικά τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.

Παράλληλα, τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs κατέγραψαν εκροές άνω του 1 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά από τα τέλη Ιανουαρίου.

«Η διόρθωση του Bitcoin είναι κυρίως μακροοικονομική ιστορία. Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου έχει επανατιμολογηθεί και το Bitcoin κινείται αντίστοιχα», δήλωσε η αναλύτρια της BTC Markets, Rachael Lucas.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, οι αποδόσεις των ομολόγων ενισχύονται και οι ασιατικές αγορές υποχωρούν, εν μέσω ανησυχιών για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν προκειμένου να υπάρξει συμφωνία.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι ρευστοποιήσεις επιταχύνθηκαν όταν το Bitcoin διέσπασε καθοδικά το τεχνικό επίπεδο στήριξης των 77.800 δολαρίων.

Η επόμενη βασική ζώνη στήριξης εντοπίζεται μεταξύ 76.000 και 76.800 δολαρίων, ενώ επιστροφή πάνω από τις 80.000 δολάρια θα μπορούσε να σηματοδοτήσει εξασθένηση των πιέσεων πώλησης.

