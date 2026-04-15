Μια μοχλευμένη επένδυση στην κορυφή ενός κύκλου “αγοράς σε υψηλές τιμές” συνήθως έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα: να επιδεινώσει την πτώση. Το 2025, η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ έκανε ακριβώς αυτό, στοιχηματίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια στο Bitcoin.

Ήταν Μάιος του 2025 και ο Τραμπ είχε επιστρέψει πρόσφατα στον Λευκό Οίκο. Στην αγορά των crypto επικρατούσε φρενίτιδα. Τα παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ, που είχαν κάνει ήδη τον πρόεδρο πλουσιότερο κατα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με θέμα τον ίδιο τον Τραμπ, αποφάσισαν ότι η επόμενη κίνηση θα ήταν ένα στοίχημα θεσμικού επιπέδου στο κορυφαίο κρυπτονόμισμα: το Bitcoin.

Κατά τον επίμαχο χρόνο, η τιμή του Bitcoin κυμαινόταν στα επίπεδα των 108.000 δολαρίων. Αλλά με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι γιοι του εκτιμούσαν ότι το δημοφιλές κρυπτονόμισμα θα έτρεχε ένα ράλι επιπλέον 50% στον επόμενο χρόνο. “Νομίζω ότι θα ξεπεράσει τα 170.000 δολάρια”, σχολίασε ο Έρικ Τραμπ στο πλαίσιο ενός συνεδρίου για το Bitcoin. “Θα το ‘βλεπα μεταξύ 175 και 150 χιλιάδων δολαρίων”, πρόσθεσε ο αδελφός του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Τα δύο αδέλφια, στα οποία ανατέθηκε η διαχείριση των επιχειρήσεων του πατέρα τους όταν εκείνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πίστευαν στο Bitcoin τόσο πολύ ώστε να ρισκάρουν με πραγματικά χρήματα. Ο πρόεδρος είχε μεταβιβάσει το πιο πολύτιμο περιουσιακό του στοιχείο, ένα μερίδιο 52% στην Trump Media and Technology Group αξίας 2,6 δισ. δολαρίων, σε ένα καταπίστευμα που άφηνε τον πρεσβύτερο υιό Τραμπ ως μοναδικό δικαιούχο, αλλά τεχνικά παρέδιδε τον έλεγχο στον Ντόναλντ Τζούνιορ.

Υπό τον έλεγχο της νεότερης γενιάς, ο Όμιλος απομακρύνθηκε από τις ρίζες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνει μια τεράστια επένδυση στα κρυπτονομίσματα. Πούλησε μετοχές αξίας 1,4 δισ. δολαρίων και μετατρέψιμα ομόλογα αξίας 1 δισ. δολαρίων, και επένδυσε τα έσοδα στο Bitcoin. Στους δύο μήνες που μεσολάβησαν μεταξύ της ανακοίνωσης και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η τιμή του Βitcoin συνέχισε να ανεβαίνει, φτάνοντας τα 119.000 δολάρια τον Ιούλιο, όταν η Trump Media πραγματοποίησε τις αγορές της.

Η συναλλαγή αναδιαμόρφωσε το χαρτοφυλάκιο του προέδρου, μειώνοντας το μερίδιό του στην Trump Media στο 41%, ενώ ταυτόχρονα έγινε ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές Bitcoin στον κόσμο.

Εάν οι τιμές-στόχοι των υιών Τραμπ υλοποιούνταν, το κέρδος ήταν ξεκάθαρο: περίπου 1 δισ. δολάρια κέρδη μέσα σε έναν χρόνο.

Δεν επιτεύχθηκαν, όμως.

Το Bitcoin παρέμεινε στάσιμο. Διατήρησε μια σχετική σταθερότητα για μερικούς μήνες, χωρίς να δίνει στην οικογένεια Τραμπ ιδιαίτερους λόγους για να πανηγυρίσει — ούτε να ανησυχήσει. Τον Αύγουστο, η Trump Media επένδυσε άλλα 114 εκατ. δολάρια σε ένα λιγότερο γνωστό κρυπτονόμισμα, το Cronos.

Τότε όλα κατέρρευσαν. Στα τέλη Νοεμβρίου, μια πτώση στην ευρύτερη αγορά παρέσυρε πτωτικά assets με ρίσκο, όπως το Bitcoin και το Crono. Σε λίγες ημέρες, τα κρυπτονομίσματα που είχε στην κατοχή της η Trump Media, τα οποία είχε αγοράσει έναντι 2,4 δισ. δολαρίων, άξιζαν τώρα περίπου 1,8 δισ. δολάρια.

Εντός της εταιρείας, ξεκίνησαν προσπάθειες για τον περιορισμό της ζημιάς. Η Trump Media αντιστάθμισε περίπου το 1/3 των bitcoin της προς το τέλος του έτους, περιορίζοντας φαινομενικά τις πιθανές συνέπειες από πτωτικές και ανοδικές κινήσεις. Ο Ιανουάριος έφερε μια άλλη δυσάρεστη δοκιμασία: ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ έστειλε σήμα, προς απογοήτευση του Τραμπ, ότι τα επιτόκια θα παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα. Το Bitcoin υποχώρησε κατά 5% σε μια μέρα, μειώνοντας την αξία των συμμετοχών της Trump Media σε περίπου 1,7 δισ. δολάρια.

Ο Όμιλος παρέτεινε τις αντιστάθμισεις, που αρχικά επρόκειτο να λήξουν τον Μάρτιο, ώστε να διαρκέσουν μέχρι τον Ιούνιο. Το πόση προστασία παρείχε αυτη η κίνηση παραμένει ασαφές. Ένα είναι βέβαιο: η Trump Media θέλει να εμπνεύσει εμπιστοσύνη εν μέσω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. “Τα χαρτοφυλάκιά μας σε Bitcoin αποτελούν μια μακροπρόθεσμη επένδυση σε αυτό το επαναστατικό ψηφιακό νόμισμα, το οποίο δεν κρίνουμε με βάση προσωρινές, κυκλικές πτώσεις”, ανέφερε η εκπρόσωπος του Ομίλου, Shannon Devine, σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν αρχίσει να κρίνουν — και μάλιστα αυστηρά. Οι μετοχές της Trump Media έχουν υποστεί μεγαλύτερη πτώση από ό,τι το Bitcoin, γεγονός που αποτυπώνει όχι μόνο την απώλεια εμπιστοσύνης στο κρυπτονόμισμα, αλλά και στην ίδια την εταιρεία.

Με το Bitcoin να κυμαίνεται σήμερα γύρω στις 72.000 δολάρια, το απόθεμα κρυπτονομισμάτων της Trump Media εκτιμάται σε 1,4 δισ. δολάρια, σημειώνοντας πτώση 1 δισ. δολαρίων. Η προσωπική συμμετοχή του προέδρου στην Trump Media, εν τω μεταξύ, έχει μειωθεί κατά 1,6 δισ. δολάρια από τότε που οι γιοι του παρουσίασαν δημόσια τις προβλέψεις τους για το Bitcoin.

Forbes