Τα σχέδια για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να συζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους συμμάχους κατά τη σύνοδο κορυφής της G7 την επόμενη εβδομάδα στη Γαλλία, όπως δήλωσε το Σάββατο (13/06) ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών για συμφωνία με το Ιράν.

Η Βρετανία και η Γαλλία, οι οποίες είναι και οι δύο μέλη της G7, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να βοηθήσουν στην αποναρκοθέτηση της κρίσιμης πλωτής οδού μόλις σταματήσει η σύγκρουση.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας, για τους βασικούς κανόνες που έχει θέσει ο Λευκός Οίκος, δήλωσε ότι ο Τραμπ σχεδιάζει επίσης να συναντηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να συζητήσουν τις προσπάθειες για την τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Παράλληλα, αναμένεται να παραστεί σε μία συνάντηση εργασίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η σύνοδος κορυφής αρχίζει τη Δευτέρα.

Πηγή: Associated Press / ERT NEWS