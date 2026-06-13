Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση κλοπής από αξιωματούχο, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα τα οποία φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2023 – 2026 στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε διευθυντής εταιρείας, 39χρονος πρώην διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, φέρεται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα να οικειοποιήθηκε χρηματικό ποσό ύψους 610.215 ευρώ.

Επιπρόσθετα, ο εν λόγω 39χρονος, ενώ είχε ήδη παυθεί από τη θέση του, φέρεται να υπέγραψε εκ μέρους της εταιρείας για τον εκτελωνισμό ανυψωτικού μηχανήματος, χωρίς να διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση.

Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη σήμερα για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.