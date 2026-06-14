ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 8μ.μ. Ένας από τους σημαντικότερους τσελίστες της σύγχρονης διεθνούς μουσικής σκηνής, ο Λούκα Σούλιτς, έρχεται στην Κύπρο για μία μοναδική συναυλία στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «LIFE Tour». Στο Κούριο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά έργα από τον δίσκο «LIFE», αλλά και χαρακτηριστικές διασκευές που σημάδεψαν την πορεία του. Διάρκεια: 90’ Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Μια σπάνια κινηματογραφική και μουσική εμπειρία φιλοξενεί το 29ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την προβολή της εμβληματικής βωβής ταινίας «L’Inferno» (1911), εμπνευσμένης από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη Αλιγκιέρι, συνοδευόμενη ζωντανά στο πιάνο από τον Ιταλό συνθέτη και αυτοσχεδιαστή Αντρέα Γκορέτι. 22894531. Ελεύθερη είσοδος

Λεμεσός, Καφενείο «Το Πολιτιστικό» (Πλατεία Ζανατζιάς), 8μ.μ. Μια ταινία μικρού μήκους που αντλεί την αφετηρία της από την τραγωδία των Τεμπών και επιχειρεί να μετατρέψει το συλλογικό τραύμα σε καλλιτεχνική αφήγηση, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Οι «Ματωμένες Παρτιτούρες», το νέο έργο του 17χρονου σκηνοθέτη Ραφαήλ Νικόλαου Λουκατάρη, θα προβληθούν σε δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις στην παρουσία του ίδιου του δημιουργού. Προκρατήσεις: 99566295. Επόμενη: 15/6 Λευκωσία, Πλατεία Capital Center, 8μ.μ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Λάρνακα. Eίσοδος Αρχαιολογικού Μουσείου Επαρχίας Λάρνακας 6μ.μ. Την τρίτη αρχαιολογική περιήγηση με τίτλο «Τα Μνημεία Μιλούν» οργανώνουν ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων (ΣΚΑ), το ICOMOS Κύπρου και τα Aρχεία Λάρνακας – Φοίβος Σταυρίδης, με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Αρχαιολογίας. Αυτή τη χρονιά τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι της Λάρνακας μας συστήνονται και αφηγούνται την ιστορία τους. Μέσα από έναν οργανωμένο περίπατο, ο Δρ. Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, διευθυντής του Ιδρύματος «Aρχεία Λάρνακας – Φοίβος Σταυρίδης», μας συστήνει μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Λάρνακας, τα οποία όλοι έχουμε δει αλλά ελάχιστοι γνωρίζουμε, φέρνοντας μας πιο κοντά στην πόλη και στους ανθρώπους που πέρασαν από αυτή, από το παρελθόν στο παρόν. Διάρκεια περιπάτου: 2 ώρες

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Ξυδάδικο,, 8.30μ.μ. Μια ακουστική performance που διερευνά τις ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου αστικού περιβάλλοντος πάνω στον άνθρωπο προτείνει το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, που συνεχίζει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα φιλοξενίας theYard.Residency.26. Η νέα δράση της Αγγέλας Ιωαννίδου έχει τίτλο «Ακούει με κανένας; Εκλείστηκα μες τα Στημένα Τοπία με Στημένες Λέξεις!» και εστιάζει στη σχέση μας με την πόλη και στους αόρατους μηχανισμούς που διαμορφώνουν την καθημερινή εμπειρία της κατοίκησης. 99135599/ 99020756

ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 6μ.μ. & 9μ.μ. Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα), κατάλληλη για άνω των 12. Επόμενες: Πύλα, Αμφιθέατρο UCLan, 16, 17, 18 Ιουνίου

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Corridor – ARTSLab. Μια ιδιαίτερα βιωματική εικαστική πρόταση παρουσιάζει ο τελειόφοιτος φοιτητής Γιώργος Χατζόπουλος στο ARTSLab, μέσα από την επιτόπια εγκατάσταση (site-specific installation) «HOOK». Μέχρι 17/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Παραλίμνι

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου. Την πρώτη Παιδική Bienale παρουσιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 16/6.

Πάφος

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Disclosure Day (σκηνοθεσία Steven Spielberg με τους Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth), Ελλάδα 3.0 (σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή (100 Χρόνια Μπροστά), Ιωάννας Κρυωνά (Planet Balcony), Δημήτρη Παπαθανάση (Χους ει και εις χουν απελεύσει) με τους Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Κώστα Φυτιλή, Γιώργο Χρυσοστόμου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Δημήτρη Δρόσο, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάμνο Τοκάκη), Dead Man’s Wire (σκηνοθεσία Gus Van Sant με τους Bill Skarsgard, Colman Domingo, Al Pacino) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.