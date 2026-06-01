ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», 9μ.μ. Οι Πυξ Λαξ, επιστρέφουν στην Κύπρο με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες επιτυχίες της πολύχρονης διαδρομής τους με τραγούδια από τη νέα τους δισκογραφική δουλειά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8μ.μ. Προπώληση εισιτηρίων: more.com

ΠΡΟΒΟΛΗ

Πάφος, Πολυχώρος Αττικόν, 8μ.μ. Ένα βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο για τη δύναμη της θέλησης, την υπέρβαση των ορίων και τη διαρκή διεκδίκηση της ισότητας φέρνει στην Κύπρο το ντοκιμαντέρ «Echoes Of Beneath» (Κάτω από την Επιφάνεια), του σκηνοθέτη Βασίλη Μπαραχάνου, με πρωταγωνιστή τον παραολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή κολύμβησης Αντώνη Τσαπατάκη. Διάρκεια: 70’. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης. Κρατήσεις: echoesofbeneath.com

Λευκωσία, Θεατράκι ΡΙΚ, 5μ.μ.-10μ.μ. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ παρουσιάζεται στις 11 και 12 Ιουνίου στη Λευκωσία, προσφέροντας στο κοινό ένα διήμερο προβολών που συνδέουν την ιστορία, την αρχαιολογία, τη μνήμη και τον πολιτισμό μέσα από τον κινηματογραφικό φακό. Η αυλαία ανοίγει με έξι διεθνείς παραγωγές που καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό φάσμα.

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 9μ.μ. Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα), κατάλληλη για άνω των 12. Επόμενες: Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 13, 14 Ιουνίου Πύλα, Αμφιθέατρο UCLan, 16 Ιουνίου 9μ.μ., Τετάρτη 17 Ιουνίου 6μ.μ. & 9μ.μ., Πέμπτη 18 Ιουνίου 9μ.μ.

Λευκωσία, Πλατεία Κυριάκου Καραολή (Παλιά Αγλαντζιά, Δίπλα από το καφενείο «Η Μικρή Ροδιά»). Το Θέατρο ΑντίΛογος, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή με τίτλο «Η Πλατεία», μια πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού. Παραστάσεις: 11, 16, 17, 24 και 25 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets και καταστήματα Stephanis, 99251331

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λευκωσία, Θκιο Παλιές. Μια ομάδα φίλων και υποστηρικτών του χώρου Θκιο Παλιές οργανώνει εκδήλωση για την οικονομική στήριξη του οργανισμού. Από τις 7μ.μ. εως τις 11μ.μ. (thkioppalies.org)

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λευκωσία, Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Παραλίμνι

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου. Την πρώτη Παιδική Bienale παρουσιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 16/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Disclosure Day (σκηνοθεσία Steven Spielberg με τους Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth), Ελλάδα 3.0 (σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή (100 Χρόνια Μπροστά), Ιωάννας Κρυωνά (Planet Balcony), Δημήτρη Παπαθανάση (Χους ει και εις χουν απελεύσει) με τους Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Κώστα Φυτιλή, Γιώργο Χρυσοστόμου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Δημήτρη Δρόσο, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάμνο Τοκάκη), Dead Man’s Wire (σκηνοθεσία Gus Van Sant με τους Bill Skarsgard, Colman Domingo, Al Pacino) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.