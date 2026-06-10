Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε στις 8 Ιουνίου 2026 τον διορισμό του Ανδρέα Περσιάνη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, ο κ. Περσιάνης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με εξειδίκευση στην εταιρική στρατηγική, την τραπεζική και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει αναλάβει ανώτατες διοικητικές θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς, αποκτώντας εκτενή εμπειρία σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επενδύσεων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο καλωσορίζει τον κ. Περσιάνη στο Διοικητικό της Συμβούλιο και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής πορείας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Τράπεζας.

Η παρουσία της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο

Η Εθνική Τράπεζα έχει παρουσία στην Κύπρο από το 1910 και λειτουργεί ως ξεχωριστή νομική οντότητα από το 1994.

Σήμερα λειτουργεί με σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στην εταιρική τραπεζική, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης, trade finance, καταθετικά προϊόντα και κάρτες για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Παράλληλα, η Τράπεζα επενδύει στη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών και στον συνεχή εμπλουτισμό των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω των ψηφιακών καναλιών της.

Με επίκεντρο τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο αναφέρει ότι παραμένει ανθρώπινη, αξιόπιστη και αποτελεσματική, στηρίζοντας την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα.

Η Τράπεζα απασχολεί σήμερα πάνω από 140 άτομα και λειτουργεί σε δύο κεντρικά καταστήματα, στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.