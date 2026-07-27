Στις αρχές του 2027 θα φθάσουν στην Κύπρο οι μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε χθες από την Πάφο ο Υπουργός Ενέργειας. Έχει ήδη υπογραφεί τα σχετικό συμβόλαιο με την εταιρεία και τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, τόνισε ο Μιχάλης Δαμιανός, προσδιορίζοντας την εξέλιξη αυτή τον Ιανουάριο του νέου χρόνου.

Ο αρμόδιος υπουργός είπε, επιπρόσθετα, ότι οι εγκαταστάσεις θα ολοκληρωθούν πριν από το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που θα προσθέσει συνολικά 125 μεγαβάτ αποθηκευμένης ενέργειας στο ενεργειακό απόθεμα της Κύπρου. Γεγονός, εξήγησε, που θα επιτρέψει την αξιοποίηση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που σήμερα χάνεται, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται πλέον περικοπές παραγωγής από το καλοκαίρι του 2027.

Σήμερα η Κύπρος διαθέτει λίγο πάνω από 1000 μεγαβάτ συμβατικής παραγωγής, η οποία επαρκεί κατά τις ώρες της ημέρας, ανέφερε. Ωστόσο, κατά τις πρώτες ώρες της νύχτας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη χρήση κλιματιστικών και η τουριστική κίνηση ενισχύει τη ζήτηση, η διαθέσιμη συμβατική παραγωγή δεν επαρκεί πάντοτε. Την λύση στο πρόβλημα αυτό, τόνισε, θα δώσει η αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.

Ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε επίσης ότι έχουν ήδη δοθεί όροι σύνδεσης για ακόμη 150 μεγαβάτ αποθηκευτικών συστημάτων σε ιδιώτες, τα οποία αναμένεται επίσης να ενταχθούν στο ενεργειακό μείγμα εντός του 2027, παράλληλα με την προώθηση από πλευράς ΑΗΚ των δικών της έργων αποθήκευσης συνολικής ισχύος 180 μεγαβάτ.

Μέχρι το τέλος του 2027 θα έχουν ενταχθεί στο ενεργειακό σύστημα της χώρας αρκετές εκατοντάδες μεγαβάτ αποθηκευτικής ισχύος, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρή μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και παράλληλα θα ενισχύσει σημαντικά την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Δαμιανός. Μέχρι τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν τότε, παρατήρησε, η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη σύμφωνα και με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, είπε.