ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον 8.30μ.μ. Την ταινία animation «Ζωή σαν σινεμά» του Σιλβέν Σομέ, προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Παρίσι, 1955. Ο 60χρονος Μαρσέλ Πανιόλ είναι ένας διάσημος και καταξιωμένος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Όταν ο αρχισυντάκτης του περιοδικού «Elle» τού αναθέτει να γράφει μια εβδομαδιαία στήλη για την παιδική του ηλικία, ο Πανιόλ επιστρέφει στο αγαπημένο του γράψιμο και την περιπετειώδη καλλιτεχνική διαδρομή του. (2025,90’). Διάλογοι: Γαλλικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 8.30μ.μ. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου φέρνουν στην Κύπρο τη νέα μουσική τους σύμπραξη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια-σταθμούς από τη δισκογραφία και των δύο καλλιτεχνών, σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη δημιουργική ανανέωση. Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster και ACS Courier.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Λεμεσός, Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Ad Litteram, 7μ.μ. Διαδραστική παρουσίαση με τίτλο «Ναυτιλιακές αναμνήσεις: Γεγενείς επιχειρήσεις πλοιοκτησίας στη Λεμεσό την περίοδο 1845-1945» από τον Αντώνιο Α. Μαδέλλα διδάκτωρα Νομικής-Ερευνητή κυπριακής ναυτιλιακής ιστορίας. Τηλ. 99766558

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο 6μ.μ. Τελετή βράβευσης σχολείων που έλαβαν μέρος στον Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Βίντεο «Μαζί Σταματάμε τον Εκφοβισμό», διοργανώνουν το Yianis Christodoulou Foundation, η MHV Group και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Παραλίμνι

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου. Την πρώτη Παιδική Bienale παρουσιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 16/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scary Movie 6 (σκηνοθεσία Michael Tiddes με τους Anna Faris, Jon Abrahams, Regina Hall), Masters of the Universe (σκηνοθεσία Travis Knight με τους Nicholas Calitzine, Camila Mendes, Idris Elba), Animal Farm (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andy Serkis), Evolution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Zayra Munoz Dominguez, Julio Soto Gurpide), The Amazing Digital Circus: The Last Act (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gooseworx) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.