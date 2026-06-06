ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μουσική Ακαδημία Άσπας Βασιλείου, Θερμοπυλών 25, 8016 8μ.μ. Ο κιθαρίστας, βαρύτονος και συνθέτης Σωτήρης Κασπαρίδης, μαζί με τη βιολονίστα Ειρήνη Λεώνη, παρουσιάζουν τη συναυλία με τίτλο «Ηχώ της Θάλασσας». Τηλ. 99564405

Λευκωσία, Πολιτιστικός Πυρήνας και Παλιά Πλατεία Αγλαντζιάς 5-7 Ιουνίου. Με συναυλίες, αυτοσχεδιασμούς, εκπαιδευτικές δράσεις, εικαστικές παρεμβάσεις και ανοιχτές εκδηλώσεις στον δημόσιο χώρο συνεχίζεται το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Κύπρου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και στην είσοδο του φεστιβάλ.

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Δημοτικός Κήπος. Το 23ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού της Νέας Κίνησης, πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2026 στον Δημοτικό Κήπο και στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Το πρόγραμμα σήμερα: 10:30 – Ξενάγηση στον Κήπο με τον Νίκο Νησιφόρου. 12:00 – Embodied Gardens (live performance) | Rhyzome Choreographic School. 16:30 – ARE YOU LISTENING? | Αντρέα Λουκά. 19:30 – STAND / WAIT / MOVE | Collins 20:00 – Bubbling Bright Futures or How to Cement Pixels | Σέτα Αστραίου-Καρύδη & Νίκολα Μητροπούλου με το Interference net. 11:00–20:30 – Embodied Gardens. Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 9μ.μ. Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Πρωταγωνιστούν οι Νάντια Κοντογεώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Ηλίας Βαλάσης, ενώ στον ρόλο του πατέρα εμφανίζεται ο Τάσος Χαλκιάς. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα). Επόμενες: 7/6 Λευκωσία, 9, 10 & 11/6, Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 13 & 14/6 Πάφος, Μαρκίδειο, 16, 17 & 18/6 Πύλα, UCLan,

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

Λάρνακα, Αραδίππου Δημοτικό Θέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, 8.30μ.μ. «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Το έργο Χιου Γουάιμορ φωτίζει τη μορφή του Άλαν Τούρινγκ, της ιδιοφυΐας που θεωρείται πατέρας των σύγχρονων υπολογιστών και θεμελιωτής της τεχνητής νοημοσύνης. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040/ ACS Courier. Επόμενες: 7/6 Λεμεσός, Παττίχειο, 8μ.μ. 8/6 Πάφος, Μαρκίδειο, 8μ.μ. 13/6 Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου (Φεστιβάλ Δήμου Στροβόλου), 8.30μ.μ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πλάτρες, ξενοδοχείο Μινέρβα. To Pylon Art & Culture παρουσιάζει δεύτερη εκδοχή της έκθεσης «Η Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου η οποία περιλαμβάνει μια διήμερη επιτελεστική πράξη στις 6 και 7 Ιουνίου, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Παραλίμνι, Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου 6μ.μ.. Την πρώτη Παιδική Bienale εγκαινιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Παράλληλα, την ίδια ημέρα, από τις 4:30 μ.μ. έως τις 7:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αγίου Γεωργίου το 35ο Φεστιβάλ Παιδιού Αμμοχώστου 2026. Η Bienale θα διαρκέσει ως τις 16/6.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (99651799). Ομαδική έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Ρομαντικός Ρεαλισμός» του Βασίλη Μίτα και της ομάδας του. Μέχρι 7/6

Έρμα (22346770). «Φωτογραφίες τζιαι Λέξεις ή το αντίθετο» του Ανδρέα Γρηγορά. Μέχρι 6/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Στρόβολος, ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 7/6

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scary Movie 6 (σκηνοθεσία Michael Tiddes με τους Anna Faris, Jon Abrahams, Regina Hall), Masters of the Universe (σκηνοθεσία Travis Knight με τους Nicholas Calitzine, Camila Mendes, Idris Elba), Animal Farm (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andy Serkis), Evolution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Zayra Munoz Dominguez, Julio Soto Gurpide), The Amazing Digital Circus: The Last Act (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gooseworx) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.