Αποζημιώσεις για τους εμβολιασμούς των δικαιούχων τους για τον πνευμονιόκοκκο αλλά και για την προωθούμενη συμμετοχή τους στα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου του υπουργείου Υγείας, διεκδικούν οι προσωπικοί γιατροί ενηλίκων, αιτουμένοι παράλληλα τον τερματισμό τον εμβολιασμών για κοκκύτη, τέτανο, έρπη ζωστήρα και RSV στα ιατρεία τους.

Οι τρεις επιστημονικές εταιρείες που τους εκπροσωπούν έθεσαν, παράλληλα, επιπρόσθετα αιτήματα ενώπιον του ΟΑΥ τα οποία, όπως υποστηρίζουν, θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση του ρόλου τους εντός του ΓεΣΥ, στη διευκόλυνση των ασθενών τους και σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν.

Το αίτημα των γιατρών για τους εμβολιασμούς βεβαίως, δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία.

Εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο τόσο οι προσωπικοί γιατροί ενηλίκων, όσο και οι παιδίατροι του ΓεΣΥ διαμαρτύρονται δηλώνοντας δημόσια ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι περίπλοκες και σε ένα βαθμό παράλογες με αποτέλεσμα να λειτουργούν, μεταξύ άλλων, αποτρεπτικά για τους ίδιους επηρεάζοντας έτσι και την προώθηση των εμβολιασμών.

Στο μακροσκελές υπόμνημα συνολικά 9 σημείων που κατατέθηκε στον ΟΑΥ οι γιατροί αναφέρουν: «Ο τρόπος που εξασφαλίζουμε τα εμβόλια στα ιατρεία μας είναι προβληματικός. Παραγγέλνουμε από διάφορες εταιρείες, τα πληρώνουμε και μετά πρέπει να καλούμε τους ασθενείς, να διευθετούνται ραντεβού για τη χορήγηση τους».

Πολλοί ασθενείς, «αλλάζουν γνώμη» με αποτέλεσμα τα εμβόλια να χάνονται, να καταστρέφονται και το κόστος να βαραίνει τους γιατρούς.

Εισηγούνται:

– «Τα εμβόλια της γρίπης που είναι εποχικά, τα εξασφαλίζουμε χωρίς να τα πληρώνουμε, σε ποσότητες σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και τα εμβόλια του πνευμονιόκοκκου εισηγούμαστε να συνεχίσουμε να τα χορηγούμε, όμως με την καταβολή αμοιβής ανά εμβόλιο.

– Τα υπόλοιπα εμβόλια για κοκκύτη, τέτανο, έρπη ζωστήρα, RSV εισηγούμαστε όπως αυτά χορηγούνται στα εμβολιαστικά κέντρα του Υπουργείου Υγείας».

Για τα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου του υπουργείου Υγείας οι γιατροί αναφέρουν:

– «Έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Υγείας ότι σύντομα θα εφαρμοστούν τα πληθυσμιακά προγράμματα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του προστάτη, βάζοντας στο επίκεντρο και πάλι τον προσωπικό γιατρό».

Επικαλούμενοι τη νομοθεσία του ΓεΣΥ και συγκεκριμένες πρόνοιες που αφορούν τις αποζημιώσεις τους οι γιατροί τονίζουν, ότι βάσει αυτών: «για την εφαρμογή πληθυσμιακών προγραμμάτων πρέπει να συμφωνηθεί η τιμή μονάδας» για την αμοιβή τους.

Αναφέρεται ότι τόσο οι εμβολιασμοί όσο και τα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου εμπίπτουν περισσότερο στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας και όχι του ΟΑΥ.

Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ελευθερία κινήσεων

Παραπεμπτικά:

– «Η έκδοση των παραπεμπτικών δίνει στους ΠΙ το ρόλο του θυροφύλακα. Όμως αυτό δεν ισχύει, εφόσον σε μελέτη που έχει γίνει από κάποιους προσωπικούς γιατρούς έχει διαφανεί ότι το 70% των παραπεμπτικών που εκδίδονται αφορούν “follow up” παραπεμπτικά. Δηλαδή επισκέψεις που είναι ήδη διευθετημένες από πριν από τους ειδικούς ιατρούς, ή γιατί ο ασθενής ευρίσκεται ήδη στο γραφείο του ειδικού γιατρού και τηλεφωνά για έκδοση παραπεμπτικού».

Οι γιατροί εισηγούνται όπως τα παραπεμπτικά αυτά «εξαιρεθούν από τον δείκτη ποιότητας αλλά και της υποχρέωσης έκδοσης παραπεμπτικού».

– «Χρόνιοι ασθενείς. Επιτέλους να μην χρειάζονται παραπεμπτικά.

– Όσοι ασθενείς μπαίνουν στο μητρώο ως χρόνιοι Νευρολογικοί/ ρευματολογικοί ασθενείς/ Νεφροπαθείς κ.λπ. να καθοριστεί ένας αριθμός επισκέψεων σε ειδικό γιατρό τον χρόνο και να μην χρειάζεται η έκδοση παραπεμπτικού από προσωπικό γιατρό.

– Τα βραχυπρόθεσμα παραπεμπτικά που εκδίδονται από τους ΠΙ να γίνουν για 3 επισκέψεις και να ισχύουν για 12 μήνες (ως η εισήγηση του ΟΑΥ)».

Για τους οριζόντιους περιορισμούς που επιβάλλει ο ΟΑΥ οι γιατροί μεταξύ άλλων αναφέρουν στο σημείωμά τους:

– «Ενώ ο προσωπικός γιατρός μπορεί και πρέπει να διερευνήσει για οστεοπόρωση δεν δικαιούται να συνταγογραφήσει φάρμακα σε ασθενείς που έχουν τύχει έγκρισης.

– Δεν δικαιούμαστε να συνταγογραφήσουμε φάρμακα για χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή για άνοια /νόσο Alzheimers σε ασθενείς που ξεκίνησαν αγωγή από ειδικό γιατρό και πρέπει να εκδίδουμε παραπεμπτικά κάθε χρόνο.

– Σε υπόνοια καρκίνου θυρεοειδή ο προσωπικός γιατρός πρέπει να μπορεί να παραπέμψει για θυρεοσφαιρίνη ή σε διερεύνηση υπερπαραθυρεοειδισμού για παραθορμόνη ή καρκινικοί δείκτες σε ασθενείς με ενδείξεις ή για νατριουρητικό πεπτίδιο σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

– Να δικαιούμαστε να ελέγχουμε Βιταμίνη Δ σε ασθενείς με οστεοπόρωση». Οι γιατροί εισηγούνται μάλιστα τον καθορισμό κριτηρίων.

– Για την ταχύτερη διάγνωση και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών να δικαιούμαστε να αποστέλλουμε για μαγνητική τομογραφία τουλάχιστον εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης και κοιλιάς

Άλλα αιτήματα των προσωπικών γιατρών ενηλίκων αφορούν τα ποιοτικά κριτήρια που εφαρμόζονται και σχετίζονται με τις αποζημιώσεις τους, διάφορες περίπλοκες ρυθμίζεις στο λογισμικό του ΓεΣΥ που, όπως υποστηρίζουν αυξάνουν τη γραφειοκρατία, τις αντικαταστάσεις τους σε περιπτώσεις απουσίας τους και γενικά τη βελτίωση της λειτουργίας τους εντός του ΓεΣΥ.