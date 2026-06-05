Η πράσινη μετάβαση αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής της Eurobank Ltd, με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της κυπριακής οικονομίας και της δημιουργίας μακροπρόθεσμης κοινωνικής αξίας.

Η Eurobank στήριξε για τρίτη χρονιά, ως platinum χορηγός, το Green Agenda Summit, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2026, με θέμα «Transition as a Responsibility (not a trend)».

Το συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, υψηλόβαθμα επαγγελματικά στελέχη και ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί και τοπικοί φορείς καλούνται να αντιμετωπίσουν τη μετάβαση αυτή.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί παροδική τάση, αλλά αναγκαιότητα και θεμέλιο για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ετοιμότητα και την προσαρμοστικότητα που πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις, ώστε να διαχειρίζονται τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τη διαδικασία μετάβασης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η σημασία καθορισμού μετρήσιμων στόχων ESG, οι οποίοι βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιολογούν τους κινδύνους και την αποδοτικότητά τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο ρόλος των τραπεζών στην πράσινη μετάβαση

Για τον τραπεζικό τομέα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σύνθετες και πολυεπίπεδες προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι ομιλητές του πάνελ «Green Transition and Risk Management» ανέλυσαν το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στις τράπεζες, υπό την επίδραση παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι πολεμικές συρράξεις, το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και ο πιστωτικός κίνδυνος.

Εκ μέρους της Eurobank Limited, ο Chief Risk Officer, Joseph Αντωνίου, ανέφερε ότι η Τράπεζα ιεραρχεί την πράσινη μετάβαση ως κορυφαία προτεραιότητα και όχι ως απλή υποχρέωση, καθώς θα καθορίσει το βιώσιμο μέλλον της οικονομίας και των επόμενων γενεών.

Όπως σημείωσε, η πράσινη μετάβαση και οι κλιματικοί φυσικοί κίνδυνοι έχουν αναδιαμορφώσει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, με το ESG να αντιμετωπίζεται πλέον μέσα από ολοκληρωμένη και συγκροτημένη στρατηγική προσέγγιση.

Ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων που λαμβάνει η Eurobank για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τράπεζες καλούνται να λειτουργούν ως πρότυπα βέλτιστων πρακτικών, θέτοντας σαφείς στρατηγικούς στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Παράλληλα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πελατών τους και της ευρύτερης αγοράς, ενισχύοντας την κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα.

Την ίδια ώρα, οι τράπεζες αποτελούν βασικό πυλώνα για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, όχι μόνο ως χρηματοδότες, αλλά και ως καθοδηγητές της αγοράς.

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε τέλος ότι η Eurobank δεσμεύεται να στηρίζει την κυπριακή οικονομία μέσω βιώσιμων χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη δέσμευση της Τράπεζας για συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση, καινοτομία, διαφάνεια και δράσεις κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης κοινωνικής αξίας.