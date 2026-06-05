Tο μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον Μάρτιο στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, ενώ συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αποκαλύπτει βίντεο που έφερε στο φως το CNN.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τότε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανέφερε ότι η πυρκαγιά είχε «τεθεί υπό έλεγχο», δύο ναύτες είχαν λάβει ιατρική περίθαλψη για «τραυματισμούς που δεν έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή τους» και πως το αεροπλανοφόρο παρέμενε «πλήρως επιχειρησιακό».

Ωστόσο, το βίντεο του αμερικανικού μέσου, δείχνει εκτεταμένες καταστροφές στους χώρους διαμονής του πληρώματος, με κουκέτες κατεστραμμένες, παραμορφωμένα μεταλλικά τμήματα από τη θερμότητα, οροφές να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές και καλώδια να κρέμονται από τα σημεία που επλήγησαν από τη φωτιά. Στους χώρους διακρίνονται επίσης μεγάλες ποσότητες στάχτης και υπολειμμάτων.

Δείτε βίντεο:

Ναύτης που υπηρετούσε στο πλοίο και μίλησε στο CNN υπό καθεστώς ανωνυμίας περιέγραψε τις στιγμές της πυρκαγιάς ως ιδιαίτερα κρίσιμες. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης επικρατούσε η αίσθηση ότι το πλοίο κινδύνευε σοβαρά, με το πλήρωμα να δίνει μάχη για να αποτρέψει περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. «Πραγματικά πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αλλά και με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το CNN, το σύστημα πυρόσβεσης του αεροπλανοφόρου δεν λειτούργησε όπως προβλεπόταν, με αποτέλεσμα οι ναύτες να προσπαθούν απεγνωσμένα να σβήσουν τη φωτιά.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι η επίσημη ενημέρωση του Ναυτικού υποβάθμισε τον πραγματικό αντίκτυπο του συμβάντος. Όπως σημείωσε, η φωτιά επηρέασε τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου, το οποίο βρισκόταν τότε στην Ερυθρά Θάλασσα υποστηρίζοντας αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι πέρασαν δύο ημέρες πριν το Ford μπορέσει να πραγματοποιήσει ξανά αποστολές. Σημειώνεται ότι το αεροπλανοφόρο αναγκάστηκε να καταπλεύσει σε λιμάνι της χώρας μας προκειμένου να πραγματοποιηθούν προσωρινές επισκευές.

Εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού, ερωτηθείς από το αμερικανικό μέσο για την έκταση των ζημιών και τη δυσλειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης, περιορίστηκε να αναφέρει ότι η σχετική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το αεροπλανοφόρο, αξίας περίπου 13 δισ. δολαρίων, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Από το κατάστρωμά του απογειώθηκαν επανειλημμένα μαχητικά αεροσκάφη που πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών στόχων.

Το USS Gerald R. Ford εντάχθηκε επισήμως σε υπηρεσία το 2017 και αποτελεί το νεότερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο από τα 11 αεροπλανοφόρα του αμερικανικού στόλου. Η τελευταία ανάπτυξη του USS Gerald R. Ford ολοκληρώθηκε τον Μάιο με την επιστροφή του στη ναυτική βάση του Νόρφολκ στη Βιρτζίνια.

protothema.gr