H παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο και οι εγγυήσεις της Τουρκίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία για τους Τουρκοκύπριους, δήλωσε ο “Πρόεδρος” της “Βουλής” των κατεχομένων, Ζιγιά Οζτουρκλέρ, υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης «οδηγεί τη νότια Κύπρο σε στρατιωτικοποίηση».

Μιλώντας στο πρακτορείο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μαλάτεια, ο Οζτούρκλερ υποστήριξε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης «έχει παραχωρήσει την κυριαρχία της νότιας Κύπρου σε ξένες χώρες», και μίλησε για αμυντικές συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ και τη Γαλλία.

Υποστήριξε επίσης ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως αποκάλεσε τη Κυπριακή Δημοκρατία, δαπανά σημαντικό μέρος των οικονομικών της πόρων σε εξοπλισμούς, λέγοντας ότι «μετέτρεψε το νησί σε πυριτιδαποθήκη και έθεσε σε κίνδυνο την κυριαρχία του ίδιου του λαού της».

Αναφερόμενος στην παρουσία των τουρκικών δυνάμεων στο νησί, ο Οζτούρκλερ δήλωσε ότι “τόσο η Τουρκική Δύναμη Κύπρου όσο και η διοίκηση δυνάμεων ασφαλείας διασφαλίζουν αποτελεσματικά την ασφάλεια του λαού της ‘βόρειας Κύπρου’».

«Η παρουσία του τουρκικού στρατού είναι αδιαπραγμάτευτη για εμάς και ιδιαίτερα σημαντική. Η εγγύηση της μητέρας πατρίδας, της Τουρκικής Δημοκρατίας, είναι επίσης σημαντική. Παρά τις εκκλήσεις για αποχώρηση του τουρκικού στρατού από το νησί και τερματισμό του καθεστώτος εγγυήσεων, ο ‘τουρκοκυπριακός λαός’ δεν θα επιτρέψει ποτέ κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Ο Οζτουρκλέρ χαρακτήρισε σημαντικές τις παρεμβάσεις του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στα Ηνωμένα Έθνη για το ψευδοκράτος και είπε ότι το 2022 το ψευδοκράτος απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών.

Όπως είπε, στόχος είναι η αναβάθμιση του καθεστώτος αυτού σε πλήρη συμμετοχή, αναφέροντας ότι το ψευδοκράτος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος του τουρκικού κόσμου».

Ο Οζτούρκλερ εξέφρασε ικανοποίηση για την παρουσία τουρκικών μαχητικών F-16 στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Άγκυρα στους Τουρκοκύπριους.

«Τα συστήματα αεράμυνας, τα F-16 και ο στρατός μας είναι έτοιμα απέναντι σε κάθε απειλή. Ο τουρκικός στρατός είναι ένας από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο», είπε.

ΚΥΠΕ