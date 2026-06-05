Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο προς τις υποψήφιες χώρες: όταν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, η ΕΕ είναι εδώ για να ανταποκριθεί, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε και προς την Τουρκία, η οποία συνεχίζει να είναι υποψήφια χώρα, ότι αν εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις, η ΕΕ και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εδώ για να ανταποκριθούν.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά την είσοδο του στον χώρο διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, στο Τίβατ, του Μαυροβουνίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι μια πολύ σημαντική Σύνοδος μετά τη Σύνοδο του Δεκεμβρίου που έγινε στις Βρυξέλλες. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί μετά από αρκετά χρόνια, η Κυπριακή Προεδρία έδωσε σημαντική ώθηση στην ενταξιακή πορεία των υποψήφιων χωρών, να αναφερθώ συγκεκριμένα στο Μαυροβούνιο, στην Αλβανία, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία.

Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε την προετοιμασία για την ανάληψη της Προεδρίας από την επίσκεψη μου εδώ στο Μαυροβούνιο και χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας είχαμε αυτή τη σημαντική πρόοδο μετά από πολλά χρόνια.

Και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο προς τις υποψήφιες χώρες ότι, όταν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, η ΕΕ είναι εδώ για να ανταποκριθεί.

Και αυτό είναι και το μήνυμα που στέλνουμε προς την Τουρκία, η οποία συνεχίζει να είναι υποψήφια χώρα, ότι αν εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις, η ΕΕ και η Κυπριακή Δημοκρατία είμαστε εδώ για να ανταποκριθούν.

Η ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ειδικότερα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών, αλλά και στις χώρες που επιθυμούν, αξιοποιώντας τη στασιμότητα που υπήρχε όλο αυτό το διάστημα στην ενταξιακή πορεία αυτών των κρατών, κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την ΕΕ.

Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κυπριακή Προεδρία με τις ενέργειες της, σε συνέχεια και των ενεργειών και των υποψήφιων προς ένταξη κρατών, έχει φέρει σημαντικότατα αποτελέσματα».

Γραπτή δήλωση Βίκτωρα Παπαδόπουλου

Στα πολύ σημαντικά αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε σχέση με την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, στο Τίβατ του Μαυροβουνίου.

Σε παρέμβαση του στην Ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής και αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε την έμπρακτη πολιτική προτεραιοποίηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής, που ήδη επέφερε απτά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε, μεταξύ άλλων, τη σύσταση, τον προηγούμενο μήνα, της Ad hoc ομάδας εργασίας για τη σύνταξη της Συνθήκης Προσχώρησης του Μαυροβουνίου, καθώς και τη συνεχιζόμενη εργασία επί των ενταξιακών κεφαλαίων της Αλβανίας. Τόνισε δε την ανάγκη όπως οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά μεταρρυθμίσεις και ευθυγράμμιση με τις αρχές και αξίες της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας αξιοκρατικής ενταξιακής διαδικασίας.

Υπογράμμισε ακόμη με ικανοποίηση τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου για έναρξη εργασιών προς συμπερίληψη των Δυτικών Βαλκανίων στην περιοχή περιαγωγής για τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως απτό παράδειγμα σταδιακής ενσωμάτωσης, προς όφελος των πολιτών και επιχειρήσεων της περιοχής.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η Κύπρος, κατά την Προεδρία της αλλά και μετά, θα είναι μια ισχυρή φωνή υπέρ της εγγύτητας της ΕΕ με την περιοχή.