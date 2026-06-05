Μετά την πολύ καλή επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καζακστάν, δόθηκε συνέχεια, σε σχέση με την παρουσία της Κύπρου στην περιοχή. Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, παρέμεινε στην περιοχή για επισκέψεις σε Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν και Κιργισία. Η προσπάθεια είναι η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια περιοχή, στην οποία πάντα η κατοχική Τουρκία έπαιζε μόνη της. Προφανώς και η Άγκυρα έχει πλεονέκτημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα της αφεθεί πεδίο δράσης.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις από τουρκικής πλευράς στην επίσκεψη Χριστοδουλίδη, είναι μεγάλες. Κυρίως για την παρασημοφόρηση του Προέδρου από τον ομόλογό του, του Καζακστάν.

Κ.ΒΕΝ.