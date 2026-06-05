Βαθύτατη θλίψη για τον θάνατο του Άριστου Βασιλειάδη εκφράζει το Δημοκρατικό Κόμμα και το ΑΚΕΛ Πάφου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΔΗΚΟ σημειώνει ότι ο Άριστος Βασιλειάδης ανήκε σε εκείνη τη γενιά στελεχών που αντιλαμβάνονταν την πολιτική ως καθήκον και προσφορά προς τον τόπο, χωρίς να επιδιώκουν την προσωπική προβολή.

Το ΑΚΕΛ από την πλευρά του, αναφέρει ότι «θα θυμόμαστε τα στοιχεία του αλληλοσεβασμού, της ειλικρίνειας και της αλληλοεκτίμησης τα οποία χαρακτήρισαν την όλη συνεργασία μας μαζί του».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ:

Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει βαθύτατη θλίψη για τον θάνατο του συναγωνιστή Άριστου Βασιλειάδη.

Ο Άριστος Βασιλειάδης ανήκε σε εκείνη τη γενιά στελεχών που αντιλαμβάνονταν την πολιτική ως καθήκον και προσφορά προς τον τόπο. Δεν επεδίωξε την προσωπική προβολή. Επέλεξε τη σοβαρή, διακριτική και ουσιαστική παρουσία. Ήταν πάντοτε παρών, όποτε του ζητήθηκε να συμβάλει, με αξιοπρέπεια, συνέπεια, ήθος και υψηλό το αίσθημα της ευθύνης.

Με τη στάση και τη διαδρομή του στάθηκε δίπλα στο Δημοκρατικό Κόμμα σε σημαντικές στιγμές της πορείας του. Υπηρέτησε με συνέπεια, καθαρή πολιτική συνείδηση και σεβασμό στις αρχές που διαχρονικά συγκροτούν τον δημοκρατικό κεντρώο χώρο.

Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή του στην οργάνωση και ενίσχυση της παρουσίας του Δημοκρατικού Κόμματος στον απόδημο κυπριακό ελληνισμό. Ως φοιτητής, υπήρξε ο πρώτος εκλεγμένος εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Κ.Φ. Αγγλίας, ενώ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση του ΔΗΚΟ Αγγλίας και του ΔΗΚΟ Ελλάδας. Η δράση του εκείνη την περίοδο συνέβαλε στην εδραίωση δεσμών πολιτικής παρουσίας, συλλογικής ευθύνης και εθνικής συνείδησης ανάμεσα στους Κυπρίους του εξωτερικού.

Ο Άριστος Βασιλειάδης υπήρξε επίσης ένας άρτια καταρτισμένος επαγγελματίας, με σπουδές στο London School of Economics and Political Science και σημαντική πορεία στον τομέα των οικονομικών, της λογιστικής και των επιχειρήσεων. Η επαγγελματική και κοινωνική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από σοβαρότητα, εργατικότητα, ακεραιότητα και συνέπεια. Παράλληλα, υπήρξε ενεργό μέλος της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Πάφου.

Σήμερα, το Δημοκρατικό Κόμμα αποχαιρετά με βαθύ σεβασμό έναν συναγωνιστή που τίμησε την παράταξη όχι με ηχηρές διακηρύξεις, αλλά με τη στάση ζωής του. Με τη συνέπειά του. Με την αξιοπρέπειά του. Με την διακριτική αλλά ουσιαστική και βαρύνουσα του παρουσία.

Ο Πρόεδρος, η ηγεσία, οι αξιωματούχοι, τα στελέχη και ο κόσμος του Δημοκρατικού Κόμματος, εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.

Θλίψη για τον θάνατο του Άριστου Βασιλειάδη εκφράζει και το ΑΚΕΛ Πάφου.

Το ΑΚΕΛ Πάφου εκφράζει θλίψη για τον θάνατο του Άριστου Βασιλειάδη και τα ειλικρινή συλληπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Με τον αείμνηστο Άριστο Βασιλειάδη ως ΑΚΕΛ, είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε στενά προ δεκαετίας κατά την επαναληπτική εκλογή Δημάρχου Πάφου της 11ης Ιανουαρίου 2015 στην οποία τον υποστηρίξαμε για την θέση του Δημάρχου Πάφου σε συνεργασία με τα Κόμματα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ και άλλα Οργανωμένα Σύνολα.

Από τον αείμνηστο Άριστο Βασιλειάδη, θα θυμόμαστε τα στοιχεία του αλληλοσεβασμού, της ειλικρίνειας και της αλληλοεκτίμησης τα οποία χαρακτήρισαν την όλη συνεργασία μας μαζί του.