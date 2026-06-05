Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο λόγος για τη μη υποστήριξη της δικής του υποψηφιότητας για την προεδρία της βουλής από την Άμεση Δημοκρατία ήταν η διαφωνία του με τον Φειδία Παναγιώτου για την παραγωγή βίντεο στο Tik Tok με τον Πρόεδρο και με τους υπουργούς της Κυβέρνησης.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, υποστήριξε ότι υπήρχε συμφωνία στα υπόλοιπα αιτήματα, δηλαδή για πολιτικές που αφορούσαν τις συντάξεις, τα επιδόματα για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και των γεννήσεων, αλλά και ανέγερση κατοικιών σε χαλίτικη γη.

Συγκεκριμένα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι σέβεται το δικαίωμα της Άμεσης Δημοκρατίας να επιλέξει την Αννίτα Δημητρίου, ωστόσο είπε πως είχαν συζητήσεις με τον Φειδία Παναγιώτου.

«Είχαν τεθεί από πλευράς του κ. Φειδία Παναγιώτου, συγκεκριμένες εισηγήσεις για πολιτικές προτάσεις που είχε υπόψη της η Άμεση Δημοκρατία. Εμείς ως ΔΗΚΟ μεταβιβάσαμε ότι συμφωνούμε με αυτές τις πολιτικές θέσεις, αφού είναι και δικές μας πολιτικές θέσεις. Όμως, ξεκαθαρίσαμε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με αύξηση δαπανών, με βάση το Σύνταγμα, είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Εξουσίας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Σημείωσε ότι «εάν είναι θέση της Άμεσης Δημοκρατίας ότι πρέπει να αυξηθούν οι συντάξεις, που είναι και δική μας θέση, είναι καθόλα θεμιτό. Συμφωνούμε σε αυτό, είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε και μνημόνιο συναντίληψης για να επιδιώξουμε από κοινού, ώστε να πειστεί η Κυβέρνηση, ο υπουργός Εργασίας, ο υπουργός Οικονομικών για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Η Βουλή από μόνη της δεν μπορεί να αυξήσει τις συντάξεις, καθώς αυτό συνιστά αύξηση δαπανών», ανέφερε ο Νικόλας Παπαδόπουλος.

Παράλληλα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος σημείωσε ότι η αξιοποίηση γης για κατασκευή οικιστικών μονάδων είναι θέση και του ΔΗΚΟ, η οποία περιλαμβάνεται στις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, όπως επίσης και η αύξηση του ποσού που λαμβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και η παροχή επιδόματος σε κάθε παιδί.

«Εξήγησα στον κ. Παναγιώτου ότι δίδονται οι 5.000 στο πρώτο παιδί από τον Σεπτέμβριο του 2025. Αυτό που συζητούσαμε ήταν να βελτιωθεί αυτό το σύστημα και είχαμε δεσμευτεί να το διεκδικήσουμε από κοινού από την Κυβέρνηση».

Ωστόσο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος σημείωσε πως «δεν είναι εκεί που δεν προχώρησε η κοινή μας αντίληψη. Η απαίτηση του κ. Παναγιώτου, ήταν να γίνουν Tik Tok με την Κυβέρνηση και τους υπουργούς. Η δική μας θέση ήταν πως με όλο το σεβασμό, μπορούμε να δεσμευτούμε για ότι έχει σχέση μαζί μας, αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε με κάτι εκ μέρους του Προέδρου και των υπουργών».

Δήλωσε επίσης άγνοια για τη δέσμευση που πήρε από τον ΔΗΣΥ, τονίζοντας πως «δεν μπορώ να υποχρεώσω τον οποιονδήποτε να κάνει Tik Tok με τον κ. Παναγιώτου».

Η ανάρτηση Νικόλα

Έχω ακούσει από τον κατά τ’ άλλα φίλτατο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΔΗΣΥ τον ισχυρισμό ότι και εγώ έχω γυρίσει βίντεο με τον κ. Παναγιώτου ως υποψήφιος για την προεδρία της Βουλής. Αυτό δεν ισχύει. Δεν έχω γυρίσει κανένα βίντεο μαζί με τον κ. Παναγιώτου. Η απαίτηση που τέθηκε στο Δημοκρατικό Κόμμα ήταν να γίνει βίντεο όχι μαζί μου αλλά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι που φυσικά ούτε εγώ αλλά ούτε και ο ίδιος αποδέχτηκε.

Πώς απαντά ο ΔΗΣΥ για τα βίντεο στο Tik Tok

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, απέρριψε τα όσα αναφέρθηκαν για παραγωγή βίντεο στο Tik Tok με υπουργούς, λέγοντας στο κρατικό ραδιόφωνο ότι το κόμμα του είναι στην αντιπολίτευση και ως εκ τούτου δεν έχει σχέση με τους υπουργούς για να τους ζητήσει τέτοιο πράγμα.

«Δεν τίθεται τέτοιο θέμα και απαντώ με μεγάλο σεβασμό προς όλους», είπε ο κ. Δημητρίου, σημειώνοντας πως, «Tik Tok έκανε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ με τον κ. Παναγιώτου».

Αναφορικά με το βίντεο της Αννίτας Δημητρίου και του Φειδία Παναγιώτου, στο ερώτημα εάν ήταν μέρος της συμφωνίας για να γίνει, ο κ. Δημητρίου είπε: «ρωτήστε τον κ. Παπαδόπουλο αν έκανε Tik Tok με τον κ. Παναγιώτου. Κακώς επικεντρωνόμαστε στο βίντεο. Ο κ. Παναγιώτου έθεσε σε επικεφαλίδες τα ζητήματα στην κ. Δημητρίου. Πληροφορηθήκαμε ότι έθεσε τις ίδιες επικεφαλίδες προς τον κ. Παπαδόπουλο».

«Η Αννίτα Δημητρίου και ο ΔΗΣΥ δεν θα έδιναν ποτέ αντισυνταγματικές υποσχέσεις ή υποσχέσεις που δεν μπορούσαμε ή δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Δεν είπαμε στον κ. Παναγιώτου ότι θα βάλουμε νομοσχέδιο για να αυξήσουμε τις συντάξεις ή να αυξήσουμε ένα επίδομα στο πρώτο, δεύτερο ή τρίτο παιδί, για να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα, αλλά αυτά είναι ζητήματα που είναι δικές μας προτεραιότητες. Ίσως και πριν την ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας».

Μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ πρόσθεσε: «η δική μου πληροφόρηση είναι ότι βίντεο έγινε και με τον κ. Παπαδόπουλο, την ίδια χρονική στιγμή που έγινε με την κ. Δημητρίου και αναλόγως του τι θα αποφάσιζε η Άμεση Δημοκρατία, θα ανέβαζε το αντίστοιχο βίντεο. Μην με αναγκάζεται να λέω κάποια πράγματα».

Απάντησε στον Δημητρίου ο Νικόλας

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ σήκωσε στο γάντι στα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Δημητρίου για τον ίδιο ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν έχω γυρίσει κανένα βίντεο μαζί με τον κ. Παναγιώτου. Η απαίτηση που τέθηκε στο Δημοκρατικό Κόμμα ήταν να γίνει βίντεο όχι μαζί μου αλλά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι που φυσικά ούτε εγώ αλλά ούτε και ο ίδιος αποδέχτηκε».