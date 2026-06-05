Αρνούνται τα πάντα οι έξι κατηγορούμενοι για τη μαφιόζικη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, η οποία διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό και συγκεκριμένα σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του θύματος.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού ήταν ορισμένη για την εξέταση προδικαστικών ενστάσεων από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ωστόσο, οι συνήγοροι υπεράσπισης απέσυραν το αίτημα στο παρόν στάδιο, επιφυλασσόμενοι να το επαναφέρουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Στη συνέχεια δήλωσαν ότι οι πελάτες τους είναι έτοιμοι να απαντήσουν.

Το Δικαστήριο κάλεσε τους κατηγορούμενους να απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι έξι κατηγορούμενοι, δύο 30χρονοι, ένας 31χρονος, ένας 51χρονος και δύο 28χρονοι απάντησαν με μη παραδοχή στις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν. Οι κατηγορίες αφορούν φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλεπταποδοχή (η τελευταία κατηγορία αφορά μόνο τον 51χρονο κατηγορούμενο). Στον κατάλογο μαρτύρων περιλαμβάνονται πέραν των 125 προσώπων.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.