Στο στάδιο των προδικαστικών ενστάσεων παραμένει η υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, καθώς η σημερινή διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού δεν προχώρησε ούτε και σήμερα σε απάντηση κατηγοριών.

Αυτό συνέβη καθώς οι συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων 3, 4,5,6 εγείρουν ζήτημα στο να τους δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες που αφορούν τον ρόλο των πελατών τους. Η υπόθεση ορίστηκε στις 5 Ιουνίου οπού οι συνήγοροι καλούνται να προχωρήσουν σε αγορεύσεις.

Κατά την σημερινή διαδικασία, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης, ξεκαθάρισε ότι σε σχέση με την πρώτη κατηγορία που αφορά τον φόνο εκ προμελέτης για όλους τους κατηγορούμενους, η παράνομη πράξη συνίσταται στον πυροβολισμό του θύματος.

Ανέφερε επίσης ότι το αίτημα για διαχωρισμό των ρόλων των κατηγορουμένων δεν γίνεται δεκτό, προσθέτοντας πως ο ρόλος κάθε κατηγορούμενου προκύπτει με σαφήνεια από το μαρτυρικό υλικό. Υπέδειξε ακόμη ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε επιπλέον προς παράδοση, καθώς δεν εκκρεμεί νέο μαρτυρικό υλικό. Σημείωσε επίσης ότι έχει ζητηθεί από την Αστυνομία να ετοιμάσει χρονολόγιο της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι το μόνο που εκκρεμεί είναι κάποιες ευρωπαϊκές εντολές, από την Ελλάδα.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων 3, 4, 5 και 6 έθεσαν από την πλευρά τους προδικαστικά ζητήματα, επισημαίνοντας ότι δεν συμφωνούν και ζητώντας να καταστεί σαφής ο ρόλος που καταλογίζεται σε κάθε κατηγορούμενο για κάθε κατηγορία.

Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου σημείωσε ότι, παρότι έχει δοθεί το σύνολο του μαρτυρικού υλικού, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι στην πορεία της διαδικασίας δεν θα προκύψει νέο υλικό.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για αγορεύσεις των αιτημάτων στις 5 Ιουνίου ενώ η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου επεσήμανε ότι «οι δικηγόροι θα πρέπει να ξεχάσουν τα ημερολόγιο σας και να είναι εδώ κάθε μέρα μετά την επομένη δικάσιμο». Επεσήμανε ακόμα ότι τα χρονικά περιθώρια εινα συγκεκριμένα και ότι το Δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να ορίζει καθημερινά την υπόθεση.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων 4 και 5 ανέφεραν ότι θα φέρουν ένσταση στο αίτημα κράτησης των πελατών τους.

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, με κατηγορούμενους έξι πρόσωπα. Δύο 30χρονους, έναν 31χρονο, έναν 51χρονο και δύο 28χρονους.

Οι έξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν αδικήματα όπως φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλεπταποδοχή (μόνο για τον 51χρονο κατηγορούμενο).

Στον κατάλογο μαρτύρων περιλαμβάνονται πέραν των 125 προσώπων.