Οι Αρχές στο δημοφιλές μεξικανικό θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα ερευνούν το ενδεχόμενο να δρα στην περιοχή serial killer, αφού εντοπίστηκαν τρεις σοροί γυναικών.

Η αστυνομία εξετάζει αποδεικτικά στοιχεία, υλικό από κάμερες παρακολούθησης και αναφορές για να διαπιστώσει αν οι θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους. Οι γυναίκες ήταν ηλικίας 22-25 ετών και είχαν τατουάζ. Τα σώματά τους βρέθηκαν μερικώς γυμνά σε απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Τρεις δολοφονίες σε λίγες μέρες



Το πρώτο θύμα εντοπίστηκε στις 10 Μαΐου κοντά στο γνωστό τουριστικό σημείο Rancho El Piruli. Η δεύτερη νεκρή βρέθηκε σχεδόν μία εβδομάδα αργότερα σε στάση δίπλα σε αυτοκινητόδρομο, ενώ η τρίτη σορός ανακαλύφθηκε σε χωματόδρομο στη συνοικία Parque Las Palmas. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι ταυτότητές τους, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το τρίτο θύμα μπορεί να είναι η 22χρονη Ελίζαμπεθ Μαρτίνεζ από το Μεξικό, η οποία αγνοείται. Στο σώμα της εντοπίστηκαν τατουάζ στον λαιμό, το χέρι και τον βραχίονα, ενώ έφερε σημάδια βίας.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι γυναίκες να δολοφονήθηκαν αλλού και τα σώματά τους να μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Βαγιάρτα.

Η υπόθεση έρχεται σε μια ήδη δύσκολη χρονιά για το θέρετρο. Τον Φεβρουάριο ξέσπασαν βίαια επεισόδια όταν μέλη καρτέλ εκδικήθηκαν για τον θάνατο του αρχηγού του διαβόητου καρτέλ Jalisco Nueva Generación, γνωστού ως El Mencho, και Αμερικανοί τουρίστες αποκλείστηκαν στην πόλη.

Ειδικός στον τουρισμό, μιλώντας στη New York Post, κάλεσε τους ταξιδιώτες να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση.

iefimerida.gr