Με ανανεωμένο format, νέες κατηγορίες και την επαναφορά των υποψηφιοτήτων ανά βραβείο, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η τελετή απονομής των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ στο Θέατρο ΘΟΚ, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια επανατοποθέτησης του θεσμού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε χάσει μέρος της δυναμικής και της δημόσιας απήχησής του.

Το ενδιαφέρον της βραδιάς επικεντρώθηκε κυρίως στο Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου ΘΟΚ, αλλά και στο νέο Βραβείο «Νίκος Χαραλάμπους», που απονεμήθηκε για πρώτη φορά και θα δίνεται ανά διετία σε δημιουργό ή συντελεστή παράστασης αρχαίου δράματος.

Το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου ΘΟΚ

Το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου ΘΟΚ απονεμήθηκε στον Κώστα Δημητρίου για τη συνολική προσφορά του/της στο κυπριακό θέατρο.

Το Βραβείο «Νίκος Χαραλάμπους» απονέμεται στον Γιάννη Κουτή για τη μουσική σύνθεση – Διδασκαλία Χορικών Φοίνισσες του Ευριπίδη.

Οι νικητές ανά κατηγορία

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Νικητής/Νικήτρια: Eξ ημισείας σε Αθήνα Κάσιου και Λέα Μαλένη

Υποψήφιοι ήταν οι:

Ελένη Αναστασίου – «Παίρνοντας Θέση»

Θανάσης Γεωργίου – «Ο Γυάλινος Κόσμος»

Αθηνά Κάσιου – «Δωδέκατη Νύχτα»

Λέα Μαλένη – «Ερέντιρα»

Βραβείο Ερμηνείας Ανδρικού Ρόλου

Νικητής: Θανάσης Γεωργίου

Βραβείο Ερμηνείας Γυναικείου Ρόλου

Νικήτρια: Χριστίνα Χριστόφια

Βραβείο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας

Νικητής: Άντης Σκορδής

Βραβείο Δημιουργού Παιδικής/Νεανικής Παράστασης

Νικήτριες: Νικολέττα Βερύκιου, Έλενα Παυλίδου

Ο ΘΟΚ ανακοίνωσε φέτος ουσιαστικές αλλαγές στον θεσμό, εισάγοντας νέες κατηγορίες βραβείων και επαναφέροντας τη διαδικασία ανακοίνωσης υποψηφιοτήτων, με στόχο —όπως αναφέρει— την πληρέστερη αποτύπωση της σύγχρονης κυπριακής θεατρικής δημιουργίας και της πολυφωνίας της σκηνής.