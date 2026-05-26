Στην ανακοίνωση του νέου του κόμματος και του ονόματος με το οποίο θα κατέβει» στις επόμενες εκλογές ανακοίνωσε την Τρίτη το βράδυ από την πλατεια Θησείου ο Αλέξης Τσίπρας. Το όνομα του νέου κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός, είναι -τελικά= «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» ή ΕΛ.Α.Σ.

Μπροστά σε εκατοντάδες πολίτες που έδωσαν το «παρών» στην ανοιχτή εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του νέου φορέα και των πολιτικών που θα ακολουθήσει τόσο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, όσο και απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας στην καθημερινότητά του.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις παγκόσμιες εξελίξεις τόσο στην Ουκρανία, όσο και στη Μέση Ανατολή, αφιέρωσε ωστόσο πολύ περισσότερο χρόνο στην ακρίβεια, το κόστος ζωής και τα καθημερινά προβλήματα που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες. Μίλησε για «υπαρξιακή απειλή» για τη χώρα και καυτηρίασε τις πολιτικές της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «προνόμια« που αφορούν «λίγους».

Ο Αλέξης Τσίπρας, εν μέσω συνθημάτων για πολιτική αλλαγή, επιτέθΗκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «κάστα».

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ληστεία» την υψηλή φορολογία, κάνοντας λόγο για «θλιβερή κατάσταση». Από την κριτική του Αλέξη Τσίπρα δεν εξαιρέθηκε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χαρακτήρισε «παλιό κόμμα» και το τοποθέτησε στο ίδιο «κάδρο» με τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε τη λέξη πατριωτισμό, ως βασική αξία του νέου αυτού εγχειρήματος και «σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε 7 δεσμεύσεις του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίες -δεσμεύσεις- θα αποτελέσουν του σκελετό του νέου εγχειρήματος.

skai.gr