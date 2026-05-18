Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου του κόμματος, με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Την ημερομηνία επέλεξε να αποκαλύψει μέσω ενός βίντεο στον λογαριασμό του, στο οποίο δύο παιδιά εμφανίζονται με φανέλες που φέρουν τους αριθμούς 26 και 5, συνοδευόμενο από τη φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος, αλλά όχι τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη σχετική φημολογία που υπήρχε για ανακοίνωση του νέου φορέα στις 26 του μήνα.

Το κόμμα Τσίπρα είναι ένα από τα δύο κόμματα που αναμένονταν να ανακοινωθούν, με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να προχωράει γοργά και να ανακοινώνεται αυτή την εβδομάδα.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας προετοίμαζε το έδαφος για την ανακοίνωση της ημερομηνίας με παρόμοια βιντεάκια.

Τον Μάρτη ήταν νωρίς, έγραφε στη λεζάντα του πρώτου βίντεο το Σάββατο.

Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έγραφε στην ανάρτησή του χθες.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πραρεβρεθεί σήμερα στην εκδήλωση Unmute now στις 19:30 στο Klakaz (πρώην 6dogs) στην Αβραμιώτου.

Η εκδήλωση οργανώνεται από ομάδα νέων με σύνθημα “Έχουμε φωνή και θέλουμε να ακουστεί”. Πρόκειται για φοιτητές που εργάζονται για μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες επιβίωσης και όπως γράφουν στην ανακοίνωσή τους όλοι « έχουν έρθει αντιμέτωποι με τα μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα του 2026».

