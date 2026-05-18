Αεροπορικό δυστύχημα συγκλόνισε την αεροπορική επίδειξη Gunfighters Skies Air Show στις ΗΠΑ, όταν δύο αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, αναγκάζοντας τους πιλότους να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ο εκφωνητής της διοργάνωσης ενημέρωσε το κοινό ότι δύο αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα.

Two EA-18G Growlers crashed today following a midair collision at the Gunfighter Skies Airshow at Mountain Home Air Force Base in Idaho. All pilots appear to have ejected safely. pic.twitter.com/b15tvJO0mm May 17, 2026

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πιλότους να χρησιμοποιούν το σύστημα εκτίναξης πριν από τη συντριβή, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και οι τέσσερις επιβαίνοντες των δύο αεροσκαφών (2+2) φέρονται να εκτινάχθηκαν.

Άλλη θεατής κατέγραψε εικόνες με πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο της πτώσης.

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

