Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας που διαπράχθηκε στις 9/05/2026 στη Λευκωσία, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 2ου προσώπου ηλικίας 21 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Για την ίδια υπόθεση, τελεί υπό κράτηση 32χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 13/05/2026. Την επόμενη ημέρα, 14/05/2026, αυτός παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του.

Εναντίον του 32χρονου, προέκυψε μαρτυρία για ακόμη μια υπόθεση ληστείας, η οποία διαπράχθηκε στις 25/07/2025 στη Λευκωσία. Ο 32χρονος επανασυνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και ανακρίθηκε γραπτώς. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη χθες ακόμη ένα πρόσωπο 20 ετών, το οποίο τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.