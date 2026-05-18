Όραμα της Cybersift είναι να κάνουμε την κυβερνοασφάλεια προσβάσιμη σε όλους, με τρόπο που να διατηρεί την ουσία και την αποτελεσματικότητα της για τον Brian Zarb Adami, CEO ΤΗΣ Cybersift, εταιρεία κυβερνοασφάλειας με έδρα τη Μάλτα και με διεθνή παρουσία, η πραγματική πρόκληση δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας, αλλά η έλλειψη σαφήνειας. Η αξία της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στην ικανότητα μετατροπής της πολυπλοκότητας σε ξεκάθαρη εικόνα, που επιτρέπει στους οργανισμούς να κατανοούν το πραγματικό τους ρίσκο.

Σε έναν κόσμο όπου τα ψηφιακά περιβάλλοντα γίνονται όλο και πιο σύνθετα, η κυβερνοασφάλεια συχνά παραμένει ένα «αόρατο» ζήτημα για τις επιχειρήσεις, ακόμη κι όταν έχουν επενδύσει σημαντικά σε εργαλεία και υποδομές.

Ο BRIAN ZARB ADAMI, ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΕ ΚΑΤΙ ΒΑΘΥΤΕΡΟ: ΣΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ.

Υποστηρίζει πως η κρίσιμη στρατηγική απόφαση που καλούνται να πάρουν οι οργανισμοί, δεν αφορά μόνο την ύπαρξη της κατάλληλης τεχνολογίας, αλλά την κατανόηση του τί πραγματικά συμβαίνει με τη μετατροπή της πολυπλοκότητας σε ξεκάθαρη εικόνα. Μια εικόνα που επιτρέπει στους οργανισμούς να γνωρίζουν συνεχώς πού βρίσκονται και πώς πρέπει να κινηθούν.

Στο κείμενο που ακολουθεί, ο κ. Adami απαντά σε ερωτήσεις του Insider για τα ευρύτερα θέματα προστασίας των επιχειρήσεων από τους κινδύνους που υπονομεύουν την κυβερνοασφάλεια.

Πώς ξεκίνησε, κ. Adami, η ιδέα για τη δημιουργία της CyberSift και τι ήταν αυτό που σε οδήγησε προς τον χώρο της κυβερνοασφάλειας;

Η αφετηρία δεν ήταν καθαρά τεχνολογική. Προερχόμενος από τον χώρο της φαρμακευτικής και μέσω της σχετικής μου εμπειρίας, ήρθα σε επαφή με το πόσο ευαίσθητα και κρίσιμα είναι τα δεδομένα, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπως τα νοσοκομεία.

Εκεί έγινε πολύ ξεκάθαρο ότι η προστασία της πληροφορίας δεν είναι ένα θεωρητικό θέμα. Είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα ανθρώπους, λειτουργίες, αποφάσεις και το μέλλον κάθε οργανισμού.

Παράλληλα, διαπίστωσα ότι, παρόλο που η ανάγκη ήταν προφανής, η προσέγγιση της κυβερνοασφάλειας ήταν συχνά περίπλοκη, δύσκολα κατανοητή, προσβάσιμη αλλά και περιορισμένη σε εξειδικευμένες ομάδες.

Αυτό δημιούργησε την ανάγκη για κάτι διαφορετικό.

Από εκεί ξεκίνησε και η ιδέα πίσω από τη CyberSift:

πώς μπορείς να κάνεις την κυβερνοασφάλεια πιο κατανοητή, πιο εφαρμόσιμη και ουσιαστικά προσβάσιμη.

Γιατί από τη στιγμή που αφορά όλους, θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί από όλους, με τρόπο που να είναι πρακτικός, κατανοητός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού.

Και αυτό ακριβώς είναι και το όραμά μας: να κάνουμε την κυβερνοασφάλεια προσβάσιμη σε όλους, με τρόπο που να διατηρεί την ουσία και την αποτελεσματικότητά της.

Ως επιχειρηματίας με εμπειρία σε πολλαπλά εγχειρήματα, τι κάνει τη CyberSift διαφορετική για εσένα;

Κάθε επιχειρηματική μου προσπάθεια έχει τη δική της αξία και το δικό της ταξίδι. Στην περίπτωση της CyberSift, όμως, υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη εταιρεία. Πρόκειται για μια προσπάθεια να υλοποιηθεί κάτι που έχει ουσιαστικό αντίκτυπο και που βασίζεται σε ένα όραμα που απαιτεί χρόνο, επένδυση και συνέπεια για να υλοποιηθεί.

Η κυβερνοασφάλεια είναι ένας τομέας που επηρεάζει πλέον όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι η λύση δεν μπορεί να είναι περιορισμένη ή αποσπασματική. Στη CyberSift, το όραμα για προσβάσιμη και ουσιαστική κυβερνοασφάλεια δεν είναι θεωρητικό. Μεταφράζεται σε πραγματικές επενδύσεις, σε ανάπτυξη τεχνολογίας και, κυρίως, σε συνεργασίες που έχουν στρατηγικό ρόλο.

Η στρατηγική συνεργασία με τη GO, η ανάπτυξη του μοντέλου με την Cablenet και η συνεργασία με την ACE Networks στην Κύπρο, όπως και κάθε συνεργασία σε αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, δεν προέκυψαν τυχαία.

Αποτελούν μέρος μιας συνειδητής προσπάθειας να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα που μπορεί να υποστηρίξει αυτό το όραμα στην πράξη.

Ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο διαδεδομένη λανθασμένη αντίληψη γύρω από την κυβερνοασφάλεια σήμερα;

Ότι η ασφάλεια είναι κάτι που “αγοράζεται”. Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι, εφόσον έχουν επενδύσει σε εργαλεία ή έχουν συμμορφωθεί με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του κλάδου τους, είναι καλυμμένες.

Αλλά η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, εφόσον η συμμόρφωση δεν ταυτίζεται με την προστασία και η ύπαρξη πολλών εργαλείων δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ορατότητα που χρειάζεται ένας οργανισμός. Συχνά, αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων, τα οποία όμως δεν συνδέονται μεταξύ τους. Και κάπου εκεί δημιουργούνται τα πραγματικά ρίσκα. Δεν υπάρχει ενιαία εικόνα και χωρίς αυτή την εικόνα, οι αποφάσεις βασίζονται σε ελλιπή δεδομένα.

Έχουμε περισσότερη τεχνολογία από όση μπορούμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά.

Το πρόβλημα είναι ότι η τεχνολογία συχνά λειτουργεί αποσπασματικά.

Πώς μεταφράζεται αυτό στη φιλοσοφία της CyberSift;

Από την αρχή θέλαμε να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο: να απλοποιήσουμε την κυβερνοασφάλεια χωρίς να στερήσουμε αξία. Αντιθέτως, η απλοποίηση είναι αυτό που προσδίδει την αξία που χρειάζονται σήμερα οι οργανισμοί.

Η προσέγγισή μας βασίζεται στην ιδέα ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι κατανοητή. Όχι μόνο από ειδικούς, αλλά από τους ίδιους τους οργανισμούς. Γιατί μόνο τότε μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μετατρέπουμε πολύπλοκα δεδομένα σε ξεκάθαρη, αξιοποιήσιμη πληροφορία κάτι που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν πραγματική εικόνα του ρίσκου τους.

Σε έναν χώρο με τόσες λύσεις, τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί;

Δεν προσπαθούμε να γίνουμε “άλλη μια πλατφόρμα” ή ακόμα μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας. Αντίθετα, προσπαθούμε να ενώσουμε αυτά που ήδη υπάρχουν. Οι περισσότερες λύσεις σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα. Αυτό δημιουργεί πολυπλοκότητα και τελικά σύγχυση.

Εμείς βλέπουμε την κυβερνοασφάλεια ως ένα ενιαίο οικοσύστημα όπου τα δεδομένα συνδέονται, αποκτούν νόημα και οδηγούν σε κατανόηση, επομένως και αξία.

Και εκεί έρχεται και η έννοια της συλλογικής ευφυΐας. Ένα σύνολο μηνυμάτων και πληροφοριών, που όταν συνδυαστούν σωστά, αποκαλύπτουν την πραγματική εικόνα των ευπαθειών ενός οργανισμού.

Πώς μεταφράζεται αυτό πρακτικά, μέσα από τις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει η CyberSift;

Στη CyberSift, η φιλοσοφία μας βασίζεται στην ενιαία ορατότητα (unified visibility) δηλαδή στη σύνδεση exposure, detection και response μέσα σε ένα πιο ξεκάθαρο και πρακτικό οικοσύστημα ασφάλειας.

Για παράδειγμα, μέσω του SENTIO, της λύσης SIEM της CyberSift, οι οργανισμοί αποκτούν παρακολούθηση απειλών σε πραγματικό χρόνο (realtime threat monitoring), αυτοματοποιημένο εντοπισμό ανωμαλιών (automated anomaly detection) και intelligent correlation, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν πραγματικές απειλές έγκαιρα και με ουσιαστικό context πίσω από κάθε ειδοποίηση (alert).

Ο στόχος δεν είναι να παράγονται περισσότερα alerts, αλλά να μειώνεται ο «θόρυβος» (noise) και να αναδεικνύεται αυτό που είναι πραγματικά κρίσιμο.

Αντίστοιχα, μέσω του TUTELA, της πλατφόρμας Vulnerability Assessment και Exposure Management, οι οργανισμοί αποκτούν συνεχή ορατότητα σε ευπάθειες (vulnerabilities), λανθασμένες ρυθμίσεις (misconfigurations), διαρροές δεδομένων (leaked data), phishing infrastructure και άλλες εξωτερικές αδυναμίες που συχνά περνούν απαρατήρητες.

Παράλληλα, οι λύσεις μας υποστηρίζονται από 24/7 SOC monitoring και εξειδικευμένη υποστήριξη διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας (incident response support), ώστε οι οργανισμοί να έχουν πραγματική υποστήριξη όταν τη χρειάζονται.

Πώς έχει διαμορφωθεί η πορεία της CyberSift μέχρι σήμερα και ποια είναι η θέση της στη διεθνή αγορά;

Η CyberSift είναι μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας με έδρα τη Μάλτα και διεθνή δραστηριότητα, εξυπηρετώντας οργανισμούς παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία σε αγορές όπως η Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος και η Ελλάδα.

Παράλληλα, η ομάδα μας εκτείνεται σε διαφορετικές χώρες, γεγονός που μας επιτρέπει να υποστηρίζουμε πελάτες σε συνεχή βάση, καλύπτοντας διαφορετικές ζώνες ώρας και εξασφαλίζοντας διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα ανά το παγκόσμιο.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη τεχνολογίας και στην εξέλιξη των υπηρεσιών μας, με στόχο να προσφέρουμε μια πιο ουσιαστική προσέγγιση στην κυβερνοασφάλεια.

Γιατί η Κύπρος αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής σας;

Η Κύπρος είναι μια αγορά με ιδιαίτερη σημασία για εμάς, όχι μόνο λόγω του υψηλού επιπέδου επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και γιατί αποτελεί ένα δυναμικό και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον με έντονο κανονιστικό πλαίσιο.

Η παρουσία διεθνών οργανισμών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις, τόσο σε επίπεδο συμμόρφωσης όσο και σε επίπεδο πραγματικής ασφάλειας. Παράλληλα, καθώς η ψηφιακή δραστηριότητα και η συνδεσιμότητα ενισχύονται, αυξάνεται αντίστοιχα και η έκθεση σε κυβερνοκινδύνους – με τις επιθέσεις να παρουσιάζουν σταθερή αύξηση διεθνώς, ιδιαίτερα σε οργανισμούς που δεν διαθέτουν πλήρη ορατότητα του περιβάλλοντός τους.

Αυτό διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς εργαλεία, αλλά λύσεις που τους δίνουν σαφή εικόνα, έλεγχο και τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, χωρίς επιπλέον πολυπλοκότητα.

Για εμάς, η παρουσία στην Κύπρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία ενός μοντέλου που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την πρακτική εφαρμογή.

Μέσα από τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει, επιδιώκουμε να φέρουμε την κυβερνοασφάλεια πιο κοντά στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθιστώντας την πιο προσβάσιμη, κατανοητή και εφαρμόσιμη.

Ποιος είναι ο ρόλος των συνεργασιών στη στρατηγική σας;

Οι συνεργασίες αποτελούν βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας και όπως φαίνεται και από το μοντέλο που έχουμε αναπτύξει, κάθε συνεργασία εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο ρόλο – είτε σε επίπεδο υποδομής και συνδεσιμότητας, είτε σε επίπεδο υλοποίησης και καθημερινής υποστήριξης.

Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι αυτές οι συνεργασίες να λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο μέσα στο οποίο η ασφάλεια γίνεται πιο απλή, πιο προσβάσιμη και πιο ουσιαστική για τις επιχειρήσεις.

Στο τέλος της ημέρας, ο στόχος δεν είναι να προσθέσουμε περισσότερα εργαλεία ή περισσότερη πολυπλοκότητα. Είναι να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα και να μπορούν να κινηθούν με σιγουριά μέσα σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό.

Πώς βλέπεις να εξελίσσεται ο χώρος της κυβερνοασφάλειας τα επόμενα χρόνια;

Ο χώρος της κυβερνοασφάλειας θα γίνει σαφώς πιο απαιτητικός, όχι μόνο λόγω της αύξησης των επιθέσεων, αλλά και λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των ψηφιακών περιβαλλόντων.

Ταυτόχρονα, όμως, θα κινηθεί προς μεγαλύτερη απλότητα. Οι οργανισμοί δεν μπορούν να διαχειριστούν απεριόριστη πολυπλοκότητα, ούτε να βασίζονται σε προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια με τον ίδιο τρόπο για όλους. Κάθε περιβάλλον έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, και όταν αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη, χάνεται η ουσιαστική υποστήριξη και η ευελιξία που χρειάζονται οι επιχειρήσεις.

Η ανάγκη για σαφήνεια, ορατότητα και ουσιαστική κατανόηση θα γίνει ακόμη πιο έντονη.

Η αξία δεν θα κρίνεται από τον αριθμό των εργαλείων, αλλά από το επίπεδο κατανόησης και από το κατά πόσο η επένδυση μεταφράζεται σε πραγματική προστασία.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ GO ΚΑΙ ΤΗΝ CABLENET

Ιωάννης Μαυρίδης, Chief Executive Officer – Cablenet.

Ποιος είναι ο ρόλος της GO στο ευρύτερο οικοσύστημα της CyberSift;

Η σχέση μας με τη GO είναι στρατηγική και πολυεπίπεδη. Ξεκίνησε από τη Μάλτα, όπου η GO -ως ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών στη χώρα- επέλεξε να επενδύσει στη CyberSift, αναγνωρίζοντας τη σημασία της κυβερνοασφάλειας ως βασικού πυλώνα της ψηφιακής ανάπτυξης.

Σήμερα, η συνεργασία αυτή έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο, όπου η συνδεσιμότητα και η ασφάλεια λειτουργούν συνδυαστικά, προσφέροντας πιο ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Για εμάς, η GO αποτελεί έναν στρατηγικό σύμμαχο που ενισχύει τη δυνατότητά μας να αναπτύσσουμε λύσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα, με συνέπεια και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό.

Πώς μεταφέρεται αυτό το μοντέλο συνεργασίας σε αγορές όπως η Κύπρος, μέσα από τη συνεργασία σας με την Cablenet;

Η συνεργασία με την Cablenet αποτελεί τη φυσική συνέχεια του μοντέλου που έχουμε ήδη αναπτύξει σε συνεργασία με τη GO.

Στη Μάλτα, η συνδεσιμότητα και η ασφάλεια έχουν ήδη ενσωματωθεί σε ένα ενιαίο πλαίσιο, όπου οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη προστασία μέσα από έναν αξιόπιστο πάροχο. Το μοντέλο αυτό έχει αποδείξει ότι προσφέρει ουσιαστική αξία, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

Η συνεργασία με την Cablenet συνδέει τη συνδεσιμότητα με την προστασία σε ένα ενιαίο, πρακτικό μοντέλο.

Τι σημαίνει για εσάς η συνεργασία με την Cablenet;

Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στην αγορά.

Η συνδεσιμότητα και η ασφάλεια δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά.

Καθώς η Κύπρος επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, αυξάνεται η δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα και η έκθεση σε κυβερνοκινδύνους. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς περισσότερες λύσεις, αλλά λύσεις που είναι πρακτικές, απλές στην υιοθέτηση και δεν προσθέτουν επιπλέον πολυπλοκότητα ή κόστος στη λειτουργία τους.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η κυβερνοασφάλεια ενσωματώνεται απευθείας στις υπηρεσίες που ήδη χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, προσφέροντας μια πιο άμεση και προσβάσιμη εμπειρία. Η πρόσβαση γίνεται απλούστερη, τόσο σε επίπεδο υιοθέτησης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον πολυπλοκότητα ή εξειδίκευση.

Το ουσιαστικό είναι ότι η προστασία παύει να είναι κάτι απομακρυσμένο ή δύσκολα προσβάσιμο και γίνεται μέρος ενός οικοσυστήματος που οι επιχειρήσεις ήδη εμπιστεύονται.

Και αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας: να κάνουμε την κυβερνοασφάλεια ορατή, πρακτική και πραγματικά προσβάσιμη για κάθε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Ποιος είναι ο ρόλος της GO σε αυτό το οικοσύστημα;

Η GO προσφέρει τη σταθερότητα και την κλίμακα που απαιτείται για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική σε βάθος χρόνου.

Ως ένας οργανισμός με ισχυρή παρουσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής υποδομής, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός μοντέλου όπου η συνδεσιμότητα και η ασφάλεια λειτουργούν συνδυαστικά, με στόχο τη δημιουργία πιο απλών και αξιόπιστων λύσεων για τις επιχειρήσεις.

Η παρουσία της τόσο στη CyberSift όσο και στην Cablenet δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο, που επιτρέπει την ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης με συνέπεια και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Σε αγορές όπως η Κύπρος, αυτό μεταφράζεται σε επενδύσεις με ξεκάθαρη κατεύθυνση – γύρω από την απλότητα, την εμπιστοσύνη και τη βιώσιμη ψηφιακή ανάπτυξη.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ CYBERSIFT ΜΕ ΤΗΝ ACE NETWORKS

Άντης Αμερικάνος, Director – ACE Networks. Νίκος Καΐσης, Commercial Director – ACE Networks.

Πώς συμπληρώνεται αυτή η προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο μέσα από τη συνεργασία σας με την ACE Networks;

Συμπληρώνεται μέσα από ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό μοντέλο συνεργασίας, που εστιάζει περισσότερο στην υλοποίηση και την άμεση υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Η ACE Networks, με ισχυρή παρουσία στον χώρο των ICT υπηρεσιών, διαθέτει την εμπειρία και την τεχνική βάση για να ενσωματώνει λύσεις κυβερνοασφάλειας στο περιβάλλον των πελατών της, ως μέρος της συνολικής υποδομής και των υπηρεσιών που ήδη παρέχει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε οργανισμούς που αναζητούν έναν συνεργάτη με άμεση τεχνική εμπλοκή και καθημερινή υποστήριξη, ενσωματώνοντας την κυβερνοασφάλεια με πρακτικό τρόπο στη λειτουργία τους.

Η συνεργασία με την ACE Networks ενισχύει τις δυνατότητες που ήδη προσφέρει στους πελάτες της, με την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών, επιτρέποντας ευέλικτη και πρακτική εφαρμογή λύσεων κυβερνοασφάλειας.