Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν εξέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, αναρτώντας εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη που απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής με αμερικανική σημαία και βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Οι αναρτήσεις έρχονται εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις και λίγο πριν από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Στις εικόνες που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται χάρτης της Μέσης Ανατολής με φόντο την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, παραπέμποντας σε στρατιωτική πίεση ή πιθανή αμερικανική επιχείρηση.

Παράλληλα, ο Τραμπ έστειλε νέο δημόσιο μήνυμα προς την Τεχεράνη μέσω Truth Social, γράφοντας ότι «το ρολόι μετρά αντίστροφα» και καλώντας το Ιράν να κινηθεί άμεσα για συμφωνία.

«Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ο χρόνος είναι κρίσιμος».

Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως νέα δημόσια προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την ιρανική ηγεσία, καθώς εντείνονται τα σενάρια επανέναρξης αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε ουσιαστικές παραχωρήσεις στην απάντησή τους στις τελευταίες προτάσεις της Τεχεράνης για τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr, η έλλειψη συμβιβασμού από την Ουάσιγκτον οδηγεί τις συνομιλίες σε «αδιέξοδο». Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη», απορρίπτοντας τις ιρανικές απαιτήσεις ως «εντελώς απαράδεκτες».

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, υποστήριξε ότι οι προτάσεις του Ιράν ήταν «υπεύθυνες» και «γενναιόδωρες».

Οι όροι της Τεχεράνης και η απάντηση των ΗΠΑ

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, οι ιρανικές προτάσεις περιλάμβαναν άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα — με αναφορά και στις ισραηλινές επιθέσεις κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο — καθώς και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη ζήτησε επίσης αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου και επανέλαβε την αξίωσή της για πλήρη κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι η Ουάσιγκτον απάντησε θέτοντας πέντε βασικούς όρους, μεταξύ των οποίων να διατηρήσει το Ιράν μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να μεταφέρει στις ΗΠΑ τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και η εκεχειρία

Ο Τραμπ άφησε την Παρασκευή ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποδεχθεί 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, κάτι που θεωρείται σημαντική μετατόπιση από την προηγούμενη αμερικανική θέση περί πλήρους τερματισμού του.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ η εκεχειρία που συμφωνήθηκε αργότερα για να διευκολυνθούν οι συνομιλίες τηρείται σε γενικές γραμμές, παρά σποραδικές ανταλλαγές πυρών.

Το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας ουσιαστικά τη διέλευση από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα μέσω του οποίου μεταφέρεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG.

Η κίνηση αυτή, που σύμφωνα με την Τεχεράνη αποτελεί απάντηση στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, έχει οδηγήσει σε μεγάλη άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών προκειμένου να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη για αποδοχή των αμερικανικών όρων.

Σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες, το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ωστόσο οι δύο πλευρές παραμένουν ακόμη μακριά από συμφωνία.

