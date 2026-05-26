Το θέατρο αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτιστικής μας αυτογνωσίας, ανέφερε το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή απονομής των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ για το έτος 2025, στο Θέατρο ΘΟΚ, στη Λευκωσία.

«Η αποψινή τελετή δεν σηματοδοτεί αποκλειστικά και μόνο μια αμιγώς ατομική απόδοση τιμής στους καλλιτέχνες. Υπηρετεί και τη συλλογική ανάγκη: να τιμήσουμε και να αναδείξουμε τον ουσιαστικό ρόλο του θεάτρου, ως βασικού πυλώνα της πολιτιστικής μας αυτογνωσίας», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Και σκεπτόμενος και την παρούσα συγκυρία, με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πολλαπλές προκλήσεις, αναμφίβολα, ο πολιτισμός μπορεί να παρέχει διέξοδο, στήριξη και ελπίδα», σημείωσε, εκφράζοντας χαρά γιατί «η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάς έδωσε την ευκαιρία να αναδείξουμε όχι με λόγια και δηλώσεις, αλλά με πράξεις το γεγονός ότι με προμετωπίδα τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα, τον διάλογο και τη δραστηριοποίηση των πολιτών, χαλυβδώνουμε τις δημοκρατίες μας, που βρίσκονται αντιμέτωπες με δυνητικούς κινδύνους σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, και εμπλουτίζουμε το μωσαϊκό ενός από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ΕΕ, αυτό της ευρωπαϊκής πολυμορφίας».

«Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα σημαντικό επίτευγμα της Προεδρίας μας είναι και η συμφωνία σε επίπεδο των 27 Κρατών Μελών για τον στρατηγικό χάρτη για τον πολιτισμό που στοχεύει στην τοποθέτηση του πολιτισμού στην καρδιά της ταυτότητας, της κοινωνίας και της οικονομίας της Ένωσης», τόνισε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε, ακόμη, ότι «αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Κυπριακής Προεδρίας, είναι και το πολιτιστικό μας πρόγραμμα που σχεδίασε το Υφυπουργείο Πολιτισμού». Για πρώτη φορά, πρόσθεσε, «συγκροτήθηκε ένα ενιαίο, συνεκτικό πολιτιστικό αφήγημα, το οποίο δεν παρουσιάζει τον πλούσιο πολιτισμό της Κύπρου αποσπασματικά, αλλά ως μια συνεχή και ζωντανή διαδικασία, που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά για την οποία είμαστε περήφανοι με τη σύγχρονη δημιουργία και την πολιτιστική διπλωματία».

Αναφερόμενος στα μέτρα που υιοθέτησε η Κυβέρνηση για ενθάρρυνση της θεατρικής δημιουργίας στην Κύπρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι, «πέραν της στήριξης του Κρατικού Θεάτρου, με ετήσια χρηματοδότηση ύψους 5,3 εκατομμυρίων ευρώ, εξίσου σημαντική είναι και η στήριξη του ελεύθερου θεάτρου με ετήσια χρηματοδότηση ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ». Επιπρόσθετα, είπε, «φέτος επιχορηγήθηκαν 16 θεατρικοί φορείς και ομάδες φυσικών προσώπων για διάφορες δράσεις, με ετήσια χρηματοδότηση ύψους 170 χιλιάδων ευρώ».

«Πιστεύοντας στη σημασία της ενδυνάμωσης της βιωσιμότητας των θεατρικών οργανισμών, η Κυβέρνησή μας αναγνώρισε και την ανάγκη στήριξης της λειτουργίας των θεατρικών φορέων που διαθέτουν δική τους στέγη. Για τον σκοπό αυτό, υλοποιείται το Σχέδιο Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών Θεατρικών Οργανισμών με χρηματοδότηση 250 χιλιάδων ευρώ ετησίως», ανέφερε.

«Υψηλά στις προτεραιότητές μας, τοποθετούνται και οι στόχοι που αφορούν την εξωστρέφεια και τον διαπολιτισμικό διάλογο, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσα από την εφαρμογή του Σχεδίου Στήριξης των Πολιτιστικών Δημιουργών», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο Σχέδιο, το οποίο παρέχει την ευκαιρία σε καλλιτέχνες του θεάτρου και όχι μόνο, να παρακολουθήσουν επιμορφωτικές δράσεις στο εξωτερικό και να συμμετάσχουν σε διεθνή φεστιβάλ, πλατφόρμες και δίκτυα μέσω της παρουσίασης του δημιουργικού τους έργου», πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι «η θεσμική πλέον παρουσία θεατρικών παραγωγών από κυπριακούς θεατρικούς οργανισμούς στο Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα, σε ετήσια βάση, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προβολή της σύγχρονης κυπριακής θεατρικής δημιουργίας στο ελλαδικό κοινό και έχει ενισχύσει την ανταλλαγή και ζύμωση του εγχώριου θεατρικού δυναμικού με το αντίστοιχο ελλαδικό».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, «ένα σημαντικό ετήσιο πολιτιστικό θεσμό, το οποίο κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί στην πατρίδα μας ξένες και κυπριακές θεατρικές παραγωγές αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας».

H τελετή απονομής των Βραβείων Θεάτρου ΘΟΚ «είναι μια σημαντική στιγμή αναγνώρισης της προσπάθειας στην προσωπική διαδρομή των βραβευθέντων ανθρώπων του θεάτρου της Κύπρου. Η διάκριση αυτή είναι το αποτέλεσμα του προσωπικού τους κόπου, της επιμονής, του ταλέντου και της πίστης τους στο καλλιτεχνικό και δημιουργικό τους όραμα», υπογράμμισε.

Απευθυνόμενος στις βραβευθείσες και τους βραβευθέντες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι «η βράβευσή σας είναι το ελάχιστο αντίδωρο προς τον καθημερινό σας μόχθο και προσπάθεια που, ανάμεσα σε πολλά άλλα, στέλνει και το μήνυμα της ελπίδας και της πίστης για το Αύριο. Σας τιμούμε σήμερα ως άξιους εκπροσώπους της θεατρικής δημιουργίας του τόπου μας», τόνισε.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρη θερμά τις βραβευθείσες και τους βραβευθέντες και εξέφρασε την εκτίμησή του, καθώς και την εκτίμηση και αναγνώριση της Κυπριακής Πολιτείας, για την προσφορά τους στον πολιτισμό της Κύπρου, ευχόμενος η πορεία τους να συνδυάζει πάντα την Αριστεία με το Ήθος και την Ευθύνη.