Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν απόψε κτίριο στην Πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.
«Επιτεθήκαμε στον Μοχάμεντ Όντα στη Γάζα – τον ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θα φθάσουμε σε όλους τους», αναφέρει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.
Ο Όντα είχε διαδεχθεί τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 15 Μαΐου.