Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν απόψε κτίριο στην Πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Επιτεθήκαμε στον Μοχάμεντ Όντα στη Γάζα – τον ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θα φθάσουμε σε όλους τους», αναφέρει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Όντα είχε διαδεχθεί τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 15 Μαΐου.

תקפנו עכשיו בעזה את מוחמד עודה – מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר. אנחנו נגיע לכולם — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 26, 2026

