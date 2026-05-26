Αλλεπάλληλες επιθέσεις με drones εναντίον τριών στρατοπέδων και στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντάς τες αντίποινα για «παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από τον ισραηλινό στρατό.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υποστήριξε ότι έδωσε εντολή να «ενταθούν» οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, διαμηνύοντας ότι το Ισραήλ «θα συντρίψει» τη Χεζμπολάχ.

Με σειρά ανακοινώσεών της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του στρατοπέδου Σομέρα, στο βόρειο Ισραήλ.

Παράλληλα, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έπληξε ακόμη δύο στρατιωτικές μονάδες, καθώς και στρατιωτική θέση στην περιοχή Μισγκάβ Αμ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα ή το εύρος των ζημιών από τις επιθέσεις.

Η νέα επίθεση της Χεζμπολάχ καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στόχων.

