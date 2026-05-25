Πιέσεις προς Σαουδική Αραβία και Κατάρ ασκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ, ομαλοποιώντας τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, ενώ «όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ακολουθήσουν».

Σε εκτενή ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ θα πρέπει να προχωρήσουν στις συμφωνίες. «Αν δεν το κάνουν, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη Συμφωνία (με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου), καθώς αυτό δείχνει κακή πρόθεση», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, μιλώντας με αρκετούς ηγέτες, έχει διαπιστώσει πως θα θεωρούσαν τιμή τους, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, να ενταχθεί ακόμη και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ. «Αυτό θα ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό», σχολίασε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή «την πιο σημαντική που θα υπογράψουν ποτέ αυτές οι μεγάλες αλλά διαρκώς συγκρουόμενες χώρες», σημειώνοντας ότι τίποτα στο παρελθόν ή στο μέλλον δεν θα τη ξεπεράσει.

«Ζητώ επιτακτικά από όλες τις χώρες να υπογράψουν άμεσα τις Συμφωνίες του Αβραάμ και, αν το Ιράν υπογράψει τη συμφωνία μαζί μου ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήταν τιμή μας να συμμετάσχει και αυτό σε αυτή τη μοναδική παγκόσμια συμμαχία», ανέφερε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε τη Μέση Ανατολή «ενωμένη, ισχυρή και οικονομικά δυναμική, όσο λίγες περιοχές στον κόσμο», και κάλεσε τους εκπροσώπους του να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διαδικασία ένταξης περισσότερων χωρών στις ήδη ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ.

