Μπορεί παγκύπρια το «ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ Αγροτικό Εργατικό Κόμμα» να συγκέντρωσε μόλις 1.044 ψήφους και ποσοστό 0,3%, ωστόσο, στην Τριμίκλινη κέρδισε την πρωτιά!

Το κόμμα του Ανδρέα Χριστοφή αναδείχθηκε πρώτο στην εν λόγω κοινότητα, εξασφαλίζοντας 75 ψήφους από τους 261 ψηφοφόρους που προσήλθαν στις κάλπες, αφήνοντας πίσω του, τον ΔΗΣΥ με 48 ψήφους!

Ο Ανδρέας Χριστοφή Κωστάκη, πρόεδρος του κόμματος και επικεφαλής του ψηφοδελτίου, έλαβε στη Λεμεσό συνολικά 358 ψήφους, ενώ ο Ανδρέας Χριστοφή Ιωάννου εξασφάλισε 116.

Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο κ. Χριστοφή βρέθηκε στο επίκεντρο της πολύκροτης υπόθεσης που αφορά την εκτροπή του ποταμού Κούρη και τη μεταφορά νερού σε εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείου στην Τριμίκλινη, ιδιοκτήτης του οποίου είναι ο ίδιος.