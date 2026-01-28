Με συντονισμένο πλάνο δράσης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι έξι κατηγορούμενοι της δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους θα παρουσιαστούν αύριο Πέμπτη 29/1, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού. Η εκτέλεση του επιχειρηματία διαπράχθηκε το πρωί της 17ης Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, μόλις 500 μέτρα από την κατοικία του θύματος. Ο Δημοσθένους έπεσε νεκρός από πυρά μπροστά στα μάτια του παιδιού του, ενώ εκείνος ήταν συνοδηγός στο όχημά του, με την δολοφονία του να προκαλεί συγκλονισμό.

Για πρώτη φορά οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν όλοι μαζί ενώπιον του Δικαστηρίου αφού η παραπομπή τους πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές διαδικασίες το προηγούμενο διάστημα. Αρχικά παραπέμφθηκαν οι τέσσερις (31χρονος, οι δύο 30χρονοι και 51χρονος), ενώ στη συνέχεια οι δύο 28χρονοι ομογενείς από τη Γεωργία. Οι τελευταίοι συνελήφθησαν από τις ελληνικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη στις 30 Οκτωβρίου μετά την έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης και μεταφέρθηκαν στην Κύπρο για να εκδικαστούν εδώ.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, για την αυριανή διαδικασία έχουν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, τόσο για τη μεταγωγή των κατηγορουμένων στο Δικαστήριο, όσο και για την όλη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Εξαιτίας των δύο διαφορετικών κατηγορητηρίων και των ξεχωριστών διαδικασιών παραπομπής, οι κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν αρχικά στο Κακουργιοδικείο, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις. Θα ακολουθήσει διαδικασία αναστολής των υποθέσεων και οι κατηγορούμενοι θα αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι υπό την επιτήρηση της Αστυνομίας στον χώρο του Δικαστηρίου. Ακολούθως, θα μεταφερθούν σε διπλανή αίθουσα του Επαρχιακού όπου εκεί, η υπόθεση θα επανακαταχωρηθεί και θα παραπεμφθεί ξανά στο Κακουργιοδικείο, αυτή τη φορά με ένα ενιαίο κατηγορητήριο που θα περιλαμβάνει όλους τους κατηγορούμενους.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους κατηγορούμενους αφορούν, φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για φόνο, εμπρησμό, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλεπταποδοχή (μόνο για τον 51χρονο κατηγορούμενο)

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που παρουσίασε η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού κατά τις διαδικασίες προσωποκράτησης και παραπομπής, οι τρεις από τους κατηγορουμένους είχαν περιστασιακούς ρόλους, ενώ οι τρεις Έλληνες ομογενείς από τη Γεωργία φαίνεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο «συμβόλαιο θανάτου» του 49χρονου επιχειρηματία.

Ο 28χρονος Α.Ζ σύμφωνα με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, έχει κλειδώσει ως το πρόσωπο που φέρεται να εκτέλεσε τον Σταύρο Δημοσθένους. Ο Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία συμμετείχε στο «συμβόλαιο θανάτου», με μαρτυρία από το στενό περιβάλλον του να τον τοποθετεί στο καρέ της εκτέλεσης. Σύμφωνα με την εν λόγω μαρτυρία, ο Α.Ζ. ομολόγησε 4-5 ημέρες μετά τον φόνο ότι συμμετείχε στο έγκλημα, λαμβάνοντας αμοιβή.

Ο 28χρονος Ι.Ζ., ξάδελφος του φερόμενου εκτελεστή, φέρεται να παρέλαβε τους δράστες από το σημείο όπου εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στον Άγιο Τύχωνα, οδηγώντας BMW που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Το όχημα κινήθηκε προς το παραλιακό μέτωπο και ακολούθως καταγράφηκε πλησίον της οικίας του 31χρονου.

Ένας 31χρονος τοποθετείται ως ο οδηγός του βαν τη στιγμή της εκτέλεσης. Αρχικά συνελήφθη ως συνεργός, καθώς ταξίδεψε μαζί με τον 28χρονο Α.Ζ. μία ημέρα μετά τη δολοφονία. Οδικώς μετέβησαν στα κατεχόμενα και από εκεί, με πλοίο, στην Τουρκία, και τελικά κατέληξαν στη Θεσσαλονίκη. Το όχημα εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη μετά τη σύλληψη των δύο 28χρονων. Ωστόσο, οι έρευνες έδειξαν ότι ο 31χρονος είχε πολύ πιο ενεργό ρόλο. Ο 31χρονος δεν ήταν μόνο ο οδηγός του βαν τη στιγμή της εκτέλεσης, αλλά και ο οδηγός της μοτοσικλέτας κατά τη διαφυγή μετά τον εμπρησμό του οχήματος. Σύμφωνα με κατάθεση του γιου του θύματος, ο οδηγός φορούσε στρογγυλό καπέλο τύπου Ζορό και μαύρα γυαλιά. Στο καπέλο εντοπίστηκε DNA ενός εκ των 28χρονων κατηγορουμένων, αλλά και του 31χρονου. Το καπέλο φέρει επίσης στοιχεία εκπυρσοκρότησης όπλου ενώ μαρτυρία προσώπου αναφέρει ότι είδε το καπέλο να φεύγει από το κεφάλι του οδηγού και να πέφτει στο έδαφος. Επίσης, στις 26 Σεπτεμβρίου είχε παραγγείλει πινακίδες για το κλεμμένο όχημα του ιερέα, το οποίο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση.

Ο 30χρονος κατάδικος φέρεται να έδωσε εντολή στον 30χρονο Χ.Σ. να αγοράσει τη μοτοσικλέτα διαφυγής των δραστών, παρέχοντας του οδηγίες μέσω κινητού τηλεφώνου από τις Κεντρικές Φυλακές.

Ο 30χρονος Χ.Σ. φέρεται να διαμεσολάβησε για την αγορά της μοτοσικλέτας από τον 44χρονο ιδιοκτήτη της (πρώην ποδοσφαιριστή). Επικοινώνησε μάλιστα μέσω βιντεοκλήσης με τον κατάδικο ζητώντας την έγκρισή του πριν την αγορά ενώ φέρεται να γνώριζε πως η μοτοσικλέτα που αγόρασε θα χρησιμοποιούνταν για τη δολοφονία

Ένας 51χρονος, ελληνικής καταγωγής, συνδέθηκε με το κλεμμένο Mitsubishi Colt, μέσα στο οποίο βρέθηκαν μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη και το DNA του. Τα οχήματα καταγράφηκαν μέρες πριν την δολοφονία να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές προς το σπίτι του θύματος και τη σκηνή του εγκλήματος. Ο 51χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από το Εφετείο, το οποίο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού σχετικά με την κράτησή του ως υπόδικου.