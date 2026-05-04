Κοντά στην ολοκλήρωσή της βρίσκεται η διερεύνηση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αισχύλου στη Γερμασόγεια, που σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, μετά και τη λήψη των ανακριτικών καταθέσεων από ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της οικοδομής, λειτουργούς του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, καθώς και λειτουργούς του πρώην Δήμου Γερμασόγειας και νυν Αμαθούντας.

Όπως πληροφορείται το philenews, το ανακριτικό έργο έχει ολοκληρωθεί και ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να συμπληρωθεί με τα επιστημονικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού θα προχωρήσουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σχέση με την υπόθεση. Απομένει πλέον η έκθεση των εμπειρογνωμόνων, και συγκεκριμένα των πολιτικών μηχανικών, καθώς και οι επιστημονικές εξετάσεις των δειγμάτων σκυροδέματος που λήφθηκαν από διάφορα σημεία της οικοδομής, ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα και η αντοχή του υλικού.

Η εν λόγω έκθεση θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την υπόθεση, καθώς αναμένεται να τεκμηριώσει ή να αντικρούσει τις θέσεις των λειτουργών του ΕΟΑ Λεμεσού και του Δήμου Αμαθούντας. Με την ολοκλήρωση και αυτού του σκέλους της έρευνας, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη τελικών αποφάσεων.

Σε μια άλλη εξέλιξη, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι διπλοσυστημένες επιστολές του ΕΟΑ Λεμεσού δεν έφτασαν εγκαίρως σε όλους τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Ένας εκ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων έλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες από τον νομικό του σύμβουλο, τη σχετική επιστολή μόλις στις 30 Απριλίου, δηλαδή 18 ημέρες μετά την κατάρρευση της οικοδομής και περίπου έναν μήνα μετά την αποστολή της από τον ΕΟΑ, στις 26 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του philenews, ένας από τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας είχε αποστείλει επιστολή στον ΕΟΑ Λεμεσού, προειδοποιώντας για σοβαρά προβλήματα στατικότητας που παρουσίαζε το κτίριο, ενώ είχε αναφέρει ότι δεν ήταν δυνατή η συνεννόηση με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες για άμεση λήψη μέτρων. Η επιστολή αυτή φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για επιτόπια επιθεώρηση της οικοδομής από τον ΕΟΑ.

Στην έκθεση του Οργανισμού, η οικοδομή χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη. Όπως καταγράφεται, κατά την επιτόπια επίσκεψη στις 19/2/2026 διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές, αποσαρθρώσεις στις εξωτερικές επιφάνειες, αποκολλήσεις τμημάτων οπλισμένου σκυροδέματος σε οριζόντια και κάθετα στοιχεία, αποκάλυψη οπλισμού σε φέροντα στοιχεία, ρηγματώσεις σε δοκούς, υποστυλώματα και τοιχοποιία, καθώς και βλάβες σε συνδέσεις και κόμβους φερόντων στοιχείων. Καταγράφηκαν επίσης διαγώνιες ρηγματώσεις, κατάρρευση τοίχων πλήρωσης και αποκολλήσεις τοίχων, καθώς και αποσαθρώσεις και διογκώσεις λόγω υγρασίας.

Έναν μήνα πριν από την κατάρρευση, στις 10 Μαρτίου, ο ΕΟΑ Λεμεσού είχε κηρύξει την οικοδομή ως επικίνδυνη, επισημαίνοντας κίνδυνο για ιδιοκτήτες, ενοίκους και διερχόμενους. Παράλληλα, καλούσε τους ιδιοκτήτες να προβούν εντός τριών μηνών σε συγκεκριμένες ενέργειες, μεταξύ των οποίων ο διορισμός πολιτικού μηχανικού εγγεγραμμένου στο ΕΤΕΚ για την εκπόνηση μελέτης για άρση της επικινδυνότητας και επισκευή της οικοδομής. Καλούσε επίσης όπως επισκευάσουν, περιφράξουν το χώρο, προχωρήσουν στη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων και ενημερώσουν τον ΕΟΑ για τις ενέργειές τους.

Ο ΕΟΑ προειδοποιούσε επίσης ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας, θα προχωρούσε σε επιβολή προστίμου έως €20.000, ενώ σε περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης θα μπορούσε να επιβληθεί επιπλέον ημερήσιο πρόστιμο έως €200.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης για άρση της επικινδυνότητας, προβλεπόταν επίσης η έναρξη ποινικής διαδικασίας.