Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λεμεσό, όταν αποκολλήθηκαν επιχρίσματα και τμήματα τσιμέντου από πολυκατοικία που βρίσκεται στη λεωφόρο Μακαρίου και έχει ήδη χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:00 μ.μ., με λειτουργούς του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού να μεταβαίνουν άμεσα στο σημείο και να προχωρούν σε περίφραξη του χώρου, με στόχο την προστασία πεζών και διερχόμενων πολιτών.

Όπως πληροφορούμαστε, στους ιδιοκτήτες του ακινήτου είχαν δοθεί σε προγενέστερο στάδιο σχετικές οδηγίες και επιστολή από τον ΕΟΑ για λήψη μέτρων και άρση της επικινδυνότητας του κτηρίου. Αν και οι ένοικοι των διαμερισμάτων το έχουν εγκαταλείψει, στο ισόγειο της οικοδομής εξακολουθεί να λειτουργεί κατάστημα, με την ενοικιάστρια να παραμένει στον χώρο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της διαφοράς που έχει προκύψει μεταξύ της ιδιοκτησίας και της ενοικιάστριας.

Μετά και το νέο περιστατικό, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΕΟΑ προσανατολίζεται στη λήψη πρόσθετων νομικών μέτρων, προχωρώντας σε αίτηση για έκδοση δικαστικού διατάγματος εκκένωσης του κτηρίου.

Πρόκειται για οικοδομή που ανεγέρθηκε το 1956, αποτελείται από δύο ορόφους και σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκει σε γνωστή οικογένεια της Λεμεσός.