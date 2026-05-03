Η Σακίρα ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το μουσικό megashow-φεστιβάλ «Todo Mundo no Rio» χρηματοδοτήθηκε από τον δήμο, με στόχο την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, με τους αξιωματούχους να εκτιμούν ότι η εκδήλωση θα αποφέρει περίπου 800 εκατομμύρια ρεάλ Βραζιλίας (περίπου 140-150 εκατομμύρια ευρώ) για τη χώρα.

Μια εμφάνιση που έγραψε ιστορία

Η τραγουδίστρια συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια θεατές στη δωρεάν συναυλία της στην παραλία Copacabana στο Ρίο ντε Τζανέιρο, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα που έχει ζήσει ποτέ η πόλη.

Η συναυλία εντάχθηκε στην παγκόσμια περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran» («Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια») που πήρε το όνομά της από το άλμπουμ της το 2024 και ακολούθησε αντίστοιχα μεγαλειώδη events της Madonna και της Lady Gaga στην ίδια παραλία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με το κοινό να παραληρεί και drones να σχηματίζουν στον ουρανό το μήνυμα «Σ’ αγαπώ Βραζιλία».

Η Σακίρα ξεσήκωσε το κοινό

Θαυμαστές κατακλύζουν την παραλία της Copacabana για να παρακολουθήσουν δωρεάν συναυλία της Κολομβιανής ποπ σταρ Shakira, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, Σάββατο 2 Μαΐου 2026

Συγκίνηση και αναδρομή

Η Σακίρα μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την πρώτη της επίσκεψη στη Βραζιλία πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, λέγοντας πως τότε ονειρευόταν να τραγουδήσει μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό. Ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες όπως «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», κλείνοντας με το «BZRP Music Sessions #53». Στη διάρκεια της εμφάνισης μίλησε για τη δύναμη και την ανθεκτικότητα των γυναικών.

Ο δήμαρχος του Ρίο ανέφερε ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία, τονίζοντας πως η Shakira «έγραψε ιστορία». Η καλλιτέχνιδα έχει μακρά σχέση με το βραζιλιάνικο κοινό από τη δεκαετία του ’90, κάτι που, σύμφωνα με ειδικούς, οφείλεται και στις πολιτισμικές ομοιότητες Κολομβίας και Βραζιλίας.

Βεγγαλικά και κόσμος που έχει κατακλύσει την παραλία Copacabana για να παρακολουθήσουν δωρεάν συναυλία της Σακίρα

Θαυμαστές που ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού μίλησαν για το πόσο σημαντική είναι η Shakira για τη λατινοαμερικανική ταυτότητα. Πολλοί έφτασαν στην παραλία από το πρωί για να εξασφαλίσουν καλή θέση, ενώ πλανόδιοι πωλητές εκμεταλλεύτηκαν την τεράστια προσέλευση.

