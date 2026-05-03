Το βίντεο με τη στιγμή που αστυνομικοί εξουδετέρωσαν τον 44χρονο Άντονι Γκρίφιν όταν εκείνος στις 11 Απριλίου μαχαίρωσε με ματσέτα τρία άτομα, έδωσε στη δημοσιότητα το NYPD.

Στο βίντεο από την κάμερα στη στολή αστυνομικού που συμμετείχε στην επιχείρηση στον σταθμό Grand Center της Νέας Υόρκης, φαίνεται να καλεί τον 44χρονο πολλές φορές να πετάξει το μεγάλο μαχαίρι που κρατούσε στα χέρια του.

Όταν εκείνος, όμως, όχι μόνο δεν υπάκουσε στην εντολή αυτή αλλά έκανε και επιθετική κίνηση προς τον αστυνομικό, εκείνος πυροβόλησε δύο φορές με τον 44χρονο να πέφτει στο έδαφος.

NYPD Detective Shoots Machete-Wielding Attacker pic.twitter.com/fZQfeVWK9d — Rapid Now (@Rapid_Now) May 2, 2026

«Κάτσε στο έδαφος, σε παρακαλώ» φώναζε ο αστυνομικός Ράιαν Τζιουφρέ. «Κανείς δεν θέλει να σε βλάψει. Μπορούμε να μιλήσουμε γι’ αυτό. Κάτσε κάτω. Φίλε, δεν πρόκειται να σε ξαναρωτήσω, σε παρακαλώ. Θα σε βοηθήσουμε» φώναζε ο αστυνομικός με τον 44χρονο να απαντά λέγοντας «είμαι ο Λούσιφερ» πριν να κινηθεί απειλητικά με αποτέλεσμα να δεχθεί δύο σφαίρες.

Πριν από τη μοιραία συμπλοκή, ο Γκρίφιν είχε μαχαιρώσει τρεις ηλικιωμένους: ένας 85χρονος απέκτησε μια βαθιά πληγή στο κεφάλι του, ένας 65χρονος υπέστη κοψίματα στο κεφάλι και μια 70χρονη γυναίκα μαχαιρώθηκε στον ώμο.

