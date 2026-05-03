Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διατάξει στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας έχουν φθάσει σε επίπεδο «επικίνδυνο» και «άνευ προηγουμένου», κατήγγειλε χθες Σάββατο ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε προχθές Παρασκευή, μιλώντας στη Φλόριντα, την απειλή του να «πάρει τον έλεγχο» της Κούβας, προσθέτοντας πως κάποιο αμερικανικό αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του θα μπορούσε να κάνει μια στάση στην Καραϊβική, «επιστρέφοντας από το Ιράν».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμακώνει τις απειλές του για στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας σε επίπεδο επικίνδυνο και άνευ προηγουμένου», επισήμανε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μέσω X.

Παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα να «το καταγράψει» και να αποφασίσει, «μαζί με τον λαό των ΗΠΑ», αν θα επιτρέψει «να διαπραχτεί τέτοια (…) εγκληματική ενέργεια».

El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes.



La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de… May 2, 2026

Για τον αρχηγό του κράτους της Κούβας, τυχόν αμερικανική στρατιωτική επίθεση σκοπό θα είχε κυρίως να υπηρετηθούν τα συμφέροντα της κοινότητας κουβανών εξόριστων που ζει στη Φλόριντα, «μικρής αλλά πλούσιας ομάδας, με επιρροή, καθοδηγούμενη από τους πόθους να πάρει εκδίκηση και να κυριαρχήσει».

«Κανένας επιτιθέμενος, όσο ισχυρός κι αν είναι, δεν θα εξασφαλίσει την παράδοση της Κούβας», προειδοποίησε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Τραμπ στη Φλόριντα–όπου ζει η μεγαλύτερη κοινότητα κουβανών εξόριστων στον κόσμο–καταγράφτηκαν μερικές ώρες αφού υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έκανε ακόμη πιο σκληρές τις αμερικανικές κυρώσεις στην Αβάνα και σε οντότητες που συνεργάζονται με το κουβανικό κράτος.

Ο ρεπουμπλικάνος, ο οποίος εφαρμόζει πολιτική «μέγιστης πίεσης» στην Κούβα από την αρχή της χρονιάς, υποστήριξε στο κείμενο αυτό ότι η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, κάπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας, συνεχίζει να εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

Πέρα από το αμερικανικό εμπάργκο, σε ισχύ από το 1962, η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει την επιθυμία της να δει αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στη νήσο πετρελαϊκό αποκλεισμό: δεν επέτρεψε έκτοτε την άφιξη παρά μόλις ενός ρωσικού δεξαμενόπλοιου.

Προχθές Παρασκευή οργανώθηκε πορεία εναντίον των απειλών αμερικανικής επίθεσης, με την ευκαιρία της Πρωτομαγιάς, μπροστά στην αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα, με παρόντες τον 94χρονο Ραούλ Κάστρο, εκ των ηγετικών μορφών της επανάστασης στη νήσο, και τον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ.

