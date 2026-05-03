Αδιάβαστος πιάστηκε ο Φειδίας Παναγιώτου σε σχέση με τον προϋπολογισμό εφταετίας της ΕΕ που ψήφισε πριν από μερικές ημέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο νεαρός ευρωβουλευτής παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού Βεργίνα Κύπρου, Γιώργο Τάττη. Μετά από την αδυναμία του να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, ο Φειδίας ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο αν διάβασε τον προϋπολογισμό και απάντησε αρνητικά. Έδωσε μάλιστα ως δικαιολογία ότι βρισκόταν στην Κύπρο και ήταν απασχολημένος με θέματα της Άμεσης Δημοκρατίας.

Σε ερωτήσεις που ακολούθησαν ο Φειδίας εξακολουθούσε να μην είναι σε θέση να απαντήσει, αφού δεν γνώριζε βασικά στοιχεία της εργασίας που επιτελεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανάμεσα σε άλλα, η συνέντευξη αυτή αποκάλυψε και το γεγονός ότι ο Φειδίας δεν γνωρίζει τι είναι ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής στην Κύπρο.

Δείτε το βίντεο