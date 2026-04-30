Ένα διαφορετικό έργο τέχνης θα μπορούν πλέον να θαυμάζουν οι επισκέπτες

του γηπέδου γκολφ Trump National Doral, στο Μαϊάμι: έναν ανδριάντα του Ντόναλντ Τραμπ.

Το άγαλμα, ύψους 7 μέτρων και βάρους 3 τόνων, είναι επενδυμένο με χρυσό και τοποθετημένο πάνω σε ένα βάθρο ώστε να φαίνεται από μακριά.

A new golden President Trump statue was unveiled at his Doral Miami course. pic.twitter.com/vvwehDf3fP April 28, 2026

Η στάση του γλυπτού απεικονίζει τη στιγμή «αποφασιστικότητας και επιβίωσης» του Αμερικανού προέδρου, όπως αντανακλάται στη δημόσια εικόνα του μετά την απόπειρα δολοφονίας του το 2024, όπως δήλωσε ο γλύπτης που το φιλοτέχνησε, Άλαν Κότριλ (Alan Cottrill).

Ο γλύπτης από το Οχάιο δήλωσε ότι πληρώθηκε για το έργο του από μία ομάδα κρυπτονομισμάτων, που του πρόσφεραν 360.000 δολάρια.

🇺🇸 INSOLITE – Donald Trump a fait installer une Statue en bronze de 6,7 mètres de haut représentant de lui au Trump National Doral Miami Golf Resort, illustrant l'instant qui a suivi sa tentative d'assassinat en 2024 pic.twitter.com/m82CyjWYkz April 29, 2026

Ωστόσο, όπως είπε, δέχθηκε και πολλά σχόλια μίσους: «Με αποκαλούν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν πειράζει».

«Κράτησα τις προσωπικές μου απόψεις και πολιτικές πεποιθήσεις έξω από αυτό, εγώ κατασκευάζω αγάλματα, αυτή είναι η δουλειά μου και έχω πολλά άτομα προσπικό που εξαρτώνται από εμένα για να ταΐσουν τις οικογένειές τους», τόνισε ο Κότριλ σε συνέντευξή του, λίγες ημέρες πριν στηθεί ο επίχρυσος ανδριάντας στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ.

iefimerida.gr