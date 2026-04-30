Το Εφετείο απέρριψε την έφεση του Νίκου Σύκα κατά της ενδιάμεσης απόφασής με την οποία είχε απορριφθεί αίτημα για έκδοση διατάγματος που θα απαγόρευε στο Ανώτατο Συμβούλιο του Δημοκρατικού Συναγερμού να επικυρώσει απόφαση διαγραφής υποψηφίου από το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λεμεσού.

Ο Νίκος Σύκας, στην πρωτόδικη διαδικασία, ζητούσε μεταξύ άλλων δήλωση ότι οι αποφάσεις του Εκτελεστικού και του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, με τις οποίες αποφασίστηκε η μη συμπερίληψή του στο ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, ήταν παράνομες και χωρίς νόμιμη εξουσία. Ζητούσε επίσης δήλωση ότι το Ανώτατο Συμβούλιο δεν είχε αρμοδιότητα να επικυρώσει τη σχετική απόφαση, καθώς και διάταγμα που να απαγορεύει τη διαγραφή του από τον κατάλογο των υποψηφίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Σύκας είχε επιλεγεί μέσω εσωκομματικής διαδικασίας στις 11 Οκτωβρίου 2025 ως υποψήφιος για τη Λεμεσό. Στις 4 Ιανουαρίου 2026 δημοσιοποιήθηκε καταγγελία εις βάρος του για άσκηση σωματικής βίας. Στις 5 Ιανουαρίου το Εκτελεστικό Γραφείο του κόμματος αποφάσισε να εισηγηθεί την αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο, εισήγηση που επαναβεβαιώθηκε στις 19 Ιανουαρίου. Την ίδια ημέρα, το Πολιτικό Γραφείο, μετά από μυστική ψηφοφορία, υιοθέτησε την εισήγηση και αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στο Ανώτατο Συμβούλιο για επικύρωση, το οποίο επρόκειτο να συνεδριάσει στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι το αιτούμενο διάταγμα ήταν προληπτικό τύπου Quia Timet και ότι πληρούταν μόνο η πρώτη από τις προϋποθέσεις του Άρθρου 32(1) του περί Δικαστηρίων Νόμου, Ν.14/1960, δηλαδή η ύπαρξη συζητήσιμης υπόθεσης. Ωστόσο, έκρινε ότι δεν υπήρχε ορατή πιθανότητα επιτυχίας ούτε δυσκολία απονομής δικαιοσύνης σε μεταγενέστερο στάδιο, σημειώνοντας ότι δεν αποδείχθηκε άμεσος και αναπόφευκτος κίνδυνος σοβαρής ζημιάς που να μην μπορεί να αποζημιωθεί χρηματικά.

Άνευ αντικειμένου η έφεση

Η έφεση στηρίχθηκε σε εννέα λόγους, μεταξύ των οποίων ότι το Δικαστήριο εφάρμοσε λανθασμένα τις προϋποθέσεις για την έκδοση διατάγματος, ότι η ζημιά δεν ήταν αποζημιώσιμη και ότι οι διαδικασίες του κόμματος συνιστούσαν πειθαρχική διαδικασία.

Το Εφετείο έκρινε ότι η έφεση κατέστη άνευ αντικειμένου, καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο του κόμματος συνεδρίασε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 και επικύρωσε την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για διαγραφή του Σύκα από το ψηφοδέλτιο. Όπως επισημαίνεται, τα Δικαστήρια δεν επιλαμβάνονται ακαδημαϊκών ζητημάτων ή διαφορών που δεν έχουν πλέον πρακτικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, απορρίφθηκε το αίτημα του Σύκα για έκδοση νέας απόφασης που να ακυρώνει την επικύρωση, με το Δικαστήριο να επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε άσκηση πρωτογενούς εξουσίας εκτός του πλαισίου της έφεσης.

Το Δικαστήριο επιδίκασε έξοδα ύψους 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει, υπέρ του Δημοκρατικού Συναγερμού και σε βάρος του Νίκου Σύκα.